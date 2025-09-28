Ind vs Pak: अगर बारिश से धुला एशिया कप फाइनल तब? जानें रिजर्व डे है या नहीं

एशिया कप के फाइनल के लिए दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। खचाखच भरे स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ने जा रही हैं। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में आपस में टकरा रही हैं। अगर बारिश से रविवार का मैच धुला तो क्या होगा? रिजर्व डे है या नहीं?

एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने जा रही है। सूर्यकुमार यादव की अगुआई में भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और उसे फेवरिट माना जा रहा है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया दो बार पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में पटखनी दे चुकी है और अब फाइनल की बारी है। टूर्नामेंट के दौरान मौसम की मेहरबानी रही है और एक भी मैच बारिश की वजह से नहीं धुला है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रविवार शाम को बारिश हो गई और उसकी वजह से मैच धुला तो क्या होगा? क्या रिजर्व डे रखा गया है? अगर फाइनल मौसम या किसी अन्य वजह से अनिर्णित रहा तो ट्रॉफी किसे मिलेगी?

मैच अनिर्णित रहा तब क्या होगा? एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसीसी के नियमों के मुताबिक अगर फाइनल मैच में मौसम या किसी अन्य वजह से रिजल्ट नहीं निकला तब ट्रॉफी दोनों ही टीमों में शेयर की जाएगी। हालांकि एशिया कप के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ है जब फाइनलिस्ट टीमों को ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी हो। इस बार भी इसकी गुंजाइश बहुत कम है।

बारिश की वजह से मैच धुला तब क्या होगा? अगर बारिश से रविवार का मैच धुल जाता है तब इसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। बारिश से मैच धुला तो 29 सितंबर यानी सोमवार का दिन रिजर्व रखा गया है। ऐसे में मैच अनिर्णित होने या रद्द होने की गुंजाइश कम है। दुबई का मौसम भी यही संकेत दे रहा है।