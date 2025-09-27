IND vs PAK Wasim Akram Picks India as favourites in Asia Cup final but backs pakistan cricket team to give fight पाकिस्तान दिग्गज वसीम अकरम ने पहले ही मान ली हार, भारत को बताया जीत का दावेदार, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK Wasim Akram Picks India as favourites in Asia Cup final but backs pakistan cricket team to give fight

पाकिस्तान दिग्गज वसीम अकरम ने पहले ही मान ली हार, भारत को बताया जीत का दावेदार

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम का मानना है कि एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान की टीम अपने प्रदर्शन को बरकरार रखेगी।

Himanshu Singh BhashaSat, 27 Sep 2025 09:10 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान दिग्गज वसीम अकरम ने पहले ही मान ली हार, भारत को बताया जीत का दावेदार

पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम ने एशिया कप खिताब के लिए भारत को दावेदार करार दिया लेकिन उन्होंने सुपर चार चरण में कम स्कोर के बावजूद बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने वाली सलमान आगा की टीम से आत्मविश्वास और लय बरकरार रखने की उम्मीद जताई। पाकिस्तान ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ 136 रनों के मामूली लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव कर फाइनल का टिकट कटाया जहां उसका सामना भारत से होगा।

वसीम अकरम ने मीडिया के चुनिंदा समूह से कहा, ‘‘यह भारत बनाम पाकिस्तान का मैच है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी रविवार को भी प्रभावी रहेगी। इस मैच में भी निश्चित रूप से भारत जीत का दावेदार है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप लोगों ने हालांकि देखा है, क्रिकेट प्रेमियों ने देखा है, मैंने देखा है कि इस प्रारूप में कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी पारी, एक अच्छा स्पैल मैच का रुख बदल सकता है।’’

ये भी पढ़ें:पुरस्कार समारोह में नकवी रहेंगे मौजूद, क्या भारतीय खिलाड़ी करेंगे बॉयकॉट?

इस पूर्व दिग्गज ने कहा, ‘‘पाकिस्तान टीम को इस आत्मविश्वास, इस लय को रविवार को जारी रखना चाहिए और खुद का समर्थन करते हुए समझदारी से खेलना चाहिए।’’

अकरम ने कहा कि पाकिस्तान अगर मैच के शुरुआती ओवरों में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का विकेट लेने में सफल रहा तो भारत के मध्यक्रम पर दबाव बना सकता है। गिल और अभिषेक ने 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर चार मैच में 105 रन की साझेदारी की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘शुरुआती ओवरों में कुछ विकेट और ख़ासकर अभिषेक तथा गिल के विकेट से भारत निश्चित रूप से दबाव में आ सकता है। यह एक करीबी मुकाबला होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आखिर में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी।’’ एशिया कप के 41 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी।

India Vs Pakistan Wasim Akram Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |