Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK Vaibhav Suryavanshi Breaks Shubman Gill Record In U19 World Cup Most Runs for India in Youth ODIs
वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ रचा कीर्तिमान, तोड़ डाला शुभमन गिल का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ रचा कीर्तिमान, तोड़ डाला शुभमन गिल का रिकॉर्ड

संक्षेप:

Vaibhav Suryavanshi IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शुभमन गिल को पछाड़ दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन बनाए।

Feb 01, 2026 04:10 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और पाकिस्तान की रविवार को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भिड़ंत हो रही है। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सुपर सिक्स मुकाबले में 22 गेंदों में 30 रन बनाए। ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर सूर्यवंशी ने पांच चौके और एक छक्का लगाया। वह भले ही चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए मगर कीर्तिमान रचने में कामयाब रहे। वह यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शुभमन गिल और उन्मुक्त चन्द का रिकॉर्ड तोड़ा। सूर्यवंशी के खाते में 1169 रन हो गए हैं। शुभमन और उन्मुक्त ने 1149 रन जोड़े थे। शुभमन फिलहाल टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं जबकि उन्मुक्त भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 11वां रन बनाते ही शुभमन और उन्मुक्त को पछाड़ा। यूथ वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड विजय जोल के नाम दर्ज है। उनके बल्ले से 1404 रन निकले। बता दें कि पाकिस्तान के विरुद्ध टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को सूर्यवंशी ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। उन्होंने और एरोन जॉर्ज (16) ने पहले विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी की। उनके पवेलियन लौटते ही भारतीय पारी लड़खड़ा गई। मोहम्मद सैय्यम ने आठवें ओवर में भारत को दो झटके दिए। उन्होंने सूर्यवंशी को चौथी और कप्तान आयुष म्हात्रे को छठी गेंद पर आउट किया। म्हात्रे का खाता नहीं खोला। जॉर्ज को नौवें ओवर में अब्दुल सुभान ने बोल्ड किया।

यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन

विजय जोल - 1404 रन

यशस्वी जायसवाल - 1386 रन

तन्मय श्रीवास्तव - 1316 रन

वैभव सूर्यवंशी - 1169 रन

शुभमन गिल- 1149 रन

उन्मुक्त चंद - 1149 रन

सूर्यवंशी का सफर अब तक शानदार रहा है। उन्होंने अंडर-19 में कई शानदार उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू का कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने आईपीएल 2025 में सिर्फ 14 साल की उम्र में डेब्यू किया। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की ओर से 35 गेंदों में सेंचुरी जमाई। वह टी20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं। उन्होंने 14 साल और 272 दिन की उम्र में 84 गेंदों पर 190 रन बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रचा। वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर हैं। वह बिहार के लिए सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi India Vs Pakistan U19 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |