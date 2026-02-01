वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ रचा कीर्तिमान, तोड़ डाला शुभमन गिल का रिकॉर्ड

संक्षेप: Vaibhav Suryavanshi IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शुभमन गिल को पछाड़ दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन बनाए।

भारत और पाकिस्तान की रविवार को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भिड़ंत हो रही है। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सुपर सिक्स मुकाबले में 22 गेंदों में 30 रन बनाए। ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर सूर्यवंशी ने पांच चौके और एक छक्का लगाया। वह भले ही चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए मगर कीर्तिमान रचने में कामयाब रहे। वह यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शुभमन गिल और उन्मुक्त चन्द का रिकॉर्ड तोड़ा। सूर्यवंशी के खाते में 1169 रन हो गए हैं। शुभमन और उन्मुक्त ने 1149 रन जोड़े थे। शुभमन फिलहाल टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं जबकि उन्मुक्त भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 11वां रन बनाते ही शुभमन और उन्मुक्त को पछाड़ा। यूथ वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड विजय जोल के नाम दर्ज है। उनके बल्ले से 1404 रन निकले। बता दें कि पाकिस्तान के विरुद्ध टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को सूर्यवंशी ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। उन्होंने और एरोन जॉर्ज (16) ने पहले विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी की। उनके पवेलियन लौटते ही भारतीय पारी लड़खड़ा गई। मोहम्मद सैय्यम ने आठवें ओवर में भारत को दो झटके दिए। उन्होंने सूर्यवंशी को चौथी और कप्तान आयुष म्हात्रे को छठी गेंद पर आउट किया। म्हात्रे का खाता नहीं खोला। जॉर्ज को नौवें ओवर में अब्दुल सुभान ने बोल्ड किया।

यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन विजय जोल - 1404 रन

यशस्वी जायसवाल - 1386 रन

तन्मय श्रीवास्तव - 1316 रन

वैभव सूर्यवंशी - 1169 रन

शुभमन गिल- 1149 रन

उन्मुक्त चंद - 1149 रन