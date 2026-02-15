पाकिस्तान के लिए अभिषेक-बुमराह नहीं बल्कि ये खिलाड़ी बनेगा खतरा, उमर गुल ने बताया नाम
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर गुल का मानना है कि हार्दिक पांड्या टी20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को जीत का प्रबल दावेदार बताया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 2026 का 27वां मुकाबला रविवार को कोलंबो में होना है। इस बार टूर्नामेंट में दोनों टीमें बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और इस वजह से इस मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद है। इस मैच में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक और भारत के अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर गुल का मानना है कि टी20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान के लिए हार्दिक पांड्या खतरा बन सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हाईवोल्टेज मुकाबला जीतने की भविष्यवाणी भी की है।
उमर गुल ने एक पॉडकॉस्ट में हार्दिक पांड्या की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या पावरफुल स्ट्रोक मारने में माहिर हैं और उनका शॉट चयन बहुत अच्छा है। उमर गुल ने कहा, ''एक खिलाड़ी जो वाकई शांत, संयमित है और पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वो है हार्दिक पंड्या। उनका विकेट बेहद महत्वपूर्ण होगा। उनकी गेंद को मारने की क्षमता और शॉट सिलेक्शन उन्हें बाकियों से अलग बनाता है।"
गुल का मानना है कि यह एक बराबरी का मुकाबला है, लेकिन प्रेमदासा स्टेडियम की पिच (जो अक्सर स्पिनर्स को मदद करती है और धीमी हो सकती है) पाकिस्तान के स्पिन अटैक को फायदा पहुंचा सकती है, जिससे उन्हें बढ़त मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, ''ये मैच भारी दबाव वाले होते हैं। मैं मानता हूं कि दोनों टीमों के लिए 50-50 मौके हैं, लेकिन पिच की कंडीशंस के आधार पर पाकिस्तान को जीतने की संभावना ज्यादा है।"
उन्होंने आगे कहा, ''मेरे हिसाब से भारत के मध्यक्रम ने पिछले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। मजबूत विपक्षी टीमों के खिलाफ उन्हें इसका हल निकालना होगा। मैदान पर, भारत पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में आठ मैचों में सात जीत के अपने शानदार रिकॉर्ड के दम पर फेवरेट के तौर पर उतरेगा, जिसमें पिछले साल एशिया कप में मिली जीत भी शामिल है।
इस मुकाबले में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है। बीच-बीच में बारिश का अनुमान है, और आसमान में बादल छाए रहने से पारी की शुरुआत में सीमर्स को फायदा हो सकता है, जबकि धीमी होती पिच से मैच आगे बढ़ने पर स्पिनर्स को फायदा होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी