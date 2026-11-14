IND Vs PAK U19 Final LIVE Score: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल आज, कितने बजे से महामुकाबला?

IND Vs PAK U19 Final LIVE Score: ओमान में अंडर 19 पुरुष एशिया कप खेला जा रहा है, जिसका आज फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह मैच भारतीय समयानुसार, 10:30 बजे से शुरू होगा। मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।
14 नवंबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले का हर क्रिकेट प्रशंसक को बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट के इस ए़डिशन में भारत-पाकिस्तान की यह दूसरी भिड़ंत है। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारत और पाक की टीमों का सामना हुआ था, जहां पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लक्ष्य रायचंदानी की अगुवाई में भारतीय अंडर 19 टीम पाकिस्तान की युवा टीम से बदला लेने और खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में पहुंची है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लदेश को हराया था।
अंडर 19 एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान का स्क्वॉड
PAK U19 vs IND U19 Final LIVE Score: एशिया कप का फाइनल आज
PAK U19 vs IND U19 Final LIVE Score: ओमान में अंडर 19 पुरुष एशिया कप खेला जा रहा है, जिसका आज फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह मैच भारतीय समयानुसार, 10:30 बजे से शुरू होगा। मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।