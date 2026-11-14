IND Vs PAK U19 Final LIVE Score: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल आज, कितने बजे से महामुकाबला?

14 नवंबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले का हर क्रिकेट प्रशंसक को बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट के इस ए़डिशन में भारत-पाकिस्तान की यह दूसरी भिड़ंत है। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारत और पाक की टीमों का सामना हुआ था, जहां पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लक्ष्य रायचंदानी की अगुवाई में भारतीय अंडर 19 टीम पाकिस्तान की युवा टीम से बदला लेने और खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में पहुंची है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लदेश को हराया था।