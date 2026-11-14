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IND Vs PAK U19 Final LIVE Score: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल आज, कितने बजे से महामुकाबला?

IND Vs PAK U19 Final LIVE Score: ओमान में अंडर 19 पुरुष एशिया कप खेला जा रहा है, जिसका आज फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह मैच भारतीय समयानुसार, 10:30 बजे से शुरू होगा।

IND Vs PAK U19 Final LIVE Score: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल आज, कितने बजे से महामुकाबला?

भारत बनाम पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप फाइनल

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान |
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IND Vs PAK U19 Final LIVE Score: ओमान में अंडर 19 पुरुष एशिया कप खेला जा रहा है, जिसका आज फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह मैच भारतीय समयानुसार, 10:30 बजे से शुरू होगा। मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

14 नवंबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले का हर क्रिकेट प्रशंसक को बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट के इस ए़डिशन में भारत-पाकिस्तान की यह दूसरी भिड़ंत है। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारत और पाक की टीमों का सामना हुआ था, जहां पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लक्ष्य रायचंदानी की अगुवाई में भारतीय अंडर 19 टीम पाकिस्तान की युवा टीम से बदला लेने और खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में पहुंची है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लदेश को हराया था।

अंडर 19 एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान का स्क्वॉड

इंडिया U19 स्क्वॉड: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेट कीपर), मनाल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, इशान सूद, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, शविन विनोद, यशवीर गौड़।

पाकिस्तान U19 स्क्वॉड: उस्मान खान, हयाम खान, अब्दुल कादिर, फरहान यूसुफ (कप्तान), अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेट कीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, रिजवानुल्लाह, नकाब शफीक, जहांगीर बिलाल, हुजैफा अहसन, मोहम्मद हुजैफा, अब्दुल सुभान।

PAK U19 vs IND U19 Final LIVE Score: भारत का स्क्वॉड

इंडिया U19 स्क्वॉड: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, अर्जुन राजपूत, अन्वय द्रविड़ (विकेट कीपर), मनाल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, इशान सूद, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, शविन विनोद, यशवीर गौड़।

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PAK U19 vs IND U19 Final LIVE Score: एशिया कप का फाइनल आज

PAK U19 vs IND U19 Final LIVE Score: ओमान में अंडर 19 पुरुष एशिया कप खेला जा रहा है, जिसका आज फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह मैच भारतीय समयानुसार, 10:30 बजे से शुरू होगा। मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

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First Published : November 14, 2026, 08:52 IST

U19 Asia Cup

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