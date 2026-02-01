IND VS PAK U-19: टॉस के वक्त फिर से दिखी दरार, दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

Cricket Logo
U-19 टी-20 विश्व कप के इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत अब पहले बल्लेबाजी करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते की खटास एक बार फिर टॉस के वक्त दिखी। टॉस पर आए दोनों कप्तानों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया।

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे U-19 टी-20 विश्व कप के इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत अब पहले बल्लेबाजी करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते की खटास एक बार फिर टॉस के वक्त दिखी। टॉस पर आए दोनों कप्तानों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया।

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से रिश्तों में खटास देखी जा रही है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान का क्रिकेट के मैदान पर हर तरह से बॉयकॉट किया। भारत की सीनियर पुरुष टीम ने भी एशिया कप के मैचों के दौरान हाथ नहीं मिलाया था और काफी विवाद देखने को मिला था। इसके बाद मेंस हो या वुमेंस क्रिकेट हर जगह भारत का रुख साफ दिखा और लगातार देखने को मिल रहा है। एक बार फिर अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया।

भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले पुरुषों के टी20 विश्व कप में भी पाकिस्तान के खेलने को लेकर संशय बना हुआ है। बांग्लादेश को टी-20 विश्व कप से बाहर किए जाने को लेकर पाकिस्तान काफी खफा था और ऐसी भी अटकलें हैं कि विश्व कप में पाकिस्तान भारत के साथ मैच ना खेलकर बांग्लादेश की टीम को बाहर किए जाने का विरोध कर सकता है। सरहदों पर बढ़ता तनाव और पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने खेल के मैदान पर भी तनाव पैदा कर दिया है।

बता दें कि अंडर-19 विश्व कप की टीम के पास पाकिस्तान से बदला लेने का अच्छा मौका है। पिछली बार दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने थीं जहां भारत को करारी हार झेलनी पड़ी थी। एशिया कप के फाइनल में भारत को पाकिस्तान ने 191 रनों के विशाल अंतर से हराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा अंडर-19 का आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है, क्योंकि इससे सेमीफाइनल में जगह बनाने की रेस लगी हुई है।

सुपर सिक्स के दूसरे ग्रुप में स्थिति यह है कि इंग्लैंड अपने चार मैचों में से चार जीतकर क्वालीफाई कर चुका है; भारत छह अंकों के साथ तीन जीत और अच्छे नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान चार अंकों के साथ उनके ठीक पीछे है और अपने नेट रन रेट के साथ उनसे कुछ ही दूरी पर है।

