भारत ने बिना ट्रॉफी के मनाया एशिया कप जीत का जश्न, सूर्यकुमार यादव ने किया रोहित शर्मा जैसा सेलिब्रेशन; VIDEO

सूर्यकुमार यादव ने ने जीत का जश्न निराले अंदाज में मनाया। पाकिस्तान को जलाते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप 2024 के विनिंग सेलिब्रेशन को कॉपी किया। ट्रॉफी के बिना भारत की इस जीत के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 05:57 AM
भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल के बाद प्रजेंटेशन में जमकर बवाल हुआ। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। यह ड्रामा लगभग 2 घंटे तक चला। इसके बाद मोहसिन नकवी मैदान छोड़कर चले गए और आयोजकों में से कोई ट्रॉफी को लेकर ड्रेसिंग रूम के अंदर ले गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इसके बावजूद जीत का जश्न निराले अंदाज में मनाया। पाकिस्तान को जलाते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप 2024 के विनिंग सेलिब्रेशन को कॉपी किया। ट्रॉफी के बिना भारत की इस जीत के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

क्यों भारत ने मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी?

मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ-साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी है। जब पहलगाम हमला हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। भारत के खिलाफ उनके इस रवैय के चलते टीम इंडिया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली।

एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान का किया जमकर विरोध

भारत-पाकिस्तान फाइनल ही नहीं ग्रुप स्टेज से सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान का विरोध किया। इसकी शुरुआत भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से टॉस के दौरान हाथ ना मिलाने से हुई। इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी ग्रुप स्टेज का मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए, जिसे हैंडशेक विवाद का नाम देकर तूल दी गई। इसके बाद मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने जीत को पहलगाम हमले और आर्म्ड फोर्स को समर्पित कर अपनी भावनाएं खुलेआम जाहिर कर दी।

Asia Cup 2025 Suryakumar Yadav India Vs Pakistan
