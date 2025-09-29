भारत ने बिना ट्रॉफी के मनाया एशिया कप जीत का जश्न, सूर्यकुमार यादव ने किया रोहित शर्मा जैसा सेलिब्रेशन; VIDEO

सूर्यकुमार यादव ने ने जीत का जश्न निराले अंदाज में मनाया। पाकिस्तान को जलाते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप 2024 के विनिंग सेलिब्रेशन को कॉपी किया। ट्रॉफी के बिना भारत की इस जीत के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल के बाद प्रजेंटेशन में जमकर बवाल हुआ। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। यह ड्रामा लगभग 2 घंटे तक चला। इसके बाद मोहसिन नकवी मैदान छोड़कर चले गए और आयोजकों में से कोई ट्रॉफी को लेकर ड्रेसिंग रूम के अंदर ले गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इसके बावजूद जीत का जश्न निराले अंदाज में मनाया। पाकिस्तान को जलाते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप 2024 के विनिंग सेलिब्रेशन को कॉपी किया। ट्रॉफी के बिना भारत की इस जीत के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

क्यों भारत ने मोहसिन नकवी से नहीं ली ट्रॉफी? मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ-साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी है। जब पहलगाम हमला हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। भारत के खिलाफ उनके इस रवैय के चलते टीम इंडिया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली।