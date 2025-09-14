IND vs PAK Team India beat pakistan by 7 wickets in asia cup 2025 Kuldeep yadav suryakumar yadav Dubai एशिया कप में भारत ने एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को रौंदा, सूर्या ब्रिगेड का रहा दबदबा, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत ने एशिया कप के चर्चित मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया। एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत है। भारत का अगला मुकाबला ओमान से 19 सितंबर को होगा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 11:32 PM
भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को दुबई में खेले गए एशिया कप के छठे मुकाबले में सात विकेट से जीत दर्ज की। भारत की एशिया कप में ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम ने यूएई को 9 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में चार अंक के साथ टॉप पर मौजूद है और सुपर-4 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए, इसके जवाब में भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में तीन विकेट पर 131 रन बनाए और मैच अपने नाम किया।

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। शुभमन गिल 7 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद में चार चौके और दो छक्के की मदद से 31 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 31 गेंद में 31 रन बनाए। सूर्यकुमार और तिलक वर्मा (31 गेंद में 31 रन) ने तीसरे विकेट के लिये 56 रन जोड़े। कप्तान सूर्यकुमार यादव 37 गेंद में 47 रन बनाकर नाबाद लौटे। शिवम दुब ने नाबाद 10 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए सईम अयूब ने तीन विकेट चटकाए।

इससे पहले सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ भी नहीं मिलाया। भारत ने पहली वैध गेंद से ही दबाव बना दिया और सईम अयूब खाता खोले बिना हार्दिक पांड्या की गेंद पर प्वाइंट में बुमराह को कैच दे बैठे। बुमराह ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने पिछले मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले मोहम्मद हारिस (तीन) को पवेलियन भेजा। वह पूल शॉट खेलने के प्रयास में फाइन लेग में खड़े पांड्या को कैच देकर लौटे।

साहिबजादा फरहान ने 44 गेंद में 40 रन बनाये और बुमराह को दो छक्के भी जड़े लेकिन भारत के किसी स्पिनर का सामना नहीं कर पाए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेले और उनमें तकनीक का भी अभाव नजर आया । फखर जमां (15 गेंद में 17 रन) ने अक्षर के सामने जोखिम उठाने का साहस किया हालांकि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका कैरियर रिकॉर्ड बेहतर रहा है। अक्षर के आते ही फखर ने उन्हें खराब शॉट खेला और लांग आन पर तिलक वर्मा को कैच दे दिया।

पाकिस्तानी कप्तान सलमान तीन रन बनाकर पवेलियन लौट गए जो गेंद की लैंग्थ और अतिरिक्त उछाल को भांप ही नहीं पाये । बायें हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को कुलदीप की गुगली ने परेशान किया । फरहान को भी कुलदीप ने रवाना किया। इसके साथ ही बहुदेशीय टूर्नामेंटों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का लचर प्रदर्शन जारी रहा है।

