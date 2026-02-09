Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK T20 World Cup Match Pakistan Bangladesh have ganged up against the ICC this move might prove costly for Them
भारत मैच बॉयकॉट मामले में पाकिस्तान-बांग्लादेश ने ICC को मिलकर घेरा, कहीं महंगा ना पड़ जाए ये दांव

भारत मैच बॉयकॉट मामले में पाकिस्तान-बांग्लादेश ने ICC को मिलकर घेरा, कहीं महंगा ना पड़ जाए ये दांव

संक्षेप:

IND vs PAK मैच बॉयकॉट खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने 3 तो बांग्लादेश ने 2 शर्तें रखी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की यह शर्तें कहीं उन्हें खुद ही ना महंगी पड़ जाएं।

Feb 09, 2026 09:55 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो, इसको लेकर आईसीसी हर संभव प्रयास कर रहा है। रविवार 8 फरवरी को इस सिलसिले में आईसीसी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी से मिलने लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है, इस मुद्दे को लेकर गद्दाफी स्टेडियम में बैठक हुई। इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस मीटिंग के दौरान आईसीसी को घेरने की कोशिश की। IND vs PAK मैच बॉयकॉट खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने 3 तो बांग्लादेश ने 2 शर्तें रखी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की यह शर्तें कहीं उन्हें खुद ही ना महंगी पड़ जाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:पाक ने IND vs PAK मैच बॉयकॉट खत्म करने के लिए रखी 3 शर्तें; भारत कभी नहीं मानेगा

बता दें, बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, मगर बांग्लादेश अपनी जिद्द पर अड़ा रहा और आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने को कहा। बांग्लादेश नहीं माना तो आईसीसी ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया।

आईसीसी के इस कड़े फैसले के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश का हिमायती बना। पाकिस्तान ने आईसीसी के इस फैसले का विरोध जताते हुए 15 फरवरी को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने का फैसला किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद इसका ऐलान किया। हालांकि अभी तक पीसीबी ने लेटर लिखकर आईसीसी को इसकी जानकारी नहीं दी है। इसका मतलब है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो सकता है।

ये भी पढ़ें:भारत ने तोड़ा AUS घमंड, बनी ICC टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम

इसी उम्मीद में रविवार को यह मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी-अपनी शर्तें रखी। आईए इन शर्तों के बारे में जानते हैं-

पाकिस्तान की ये 3 शर्तें-

पहली डिमांड- पाकिस्तान को वर्ल्ड बॉडी से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए

दूसरी डिमांड- भारत के साथ बाइलेटरल क्रिकेट संबंध फिर से शुरू होए

तीसरी डिमांड- T20 वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएं

बांग्लादेश ने भी की डिमांड

सिर्फ PCB ही नहीं, BCB ने भी ICC से कुछ चीज़ों की मांग की। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के अनुसार, BCB के चीफ अमीनुल इस्लाम ने एक ICC इवेंट की होस्टिंग राइट्स के साथ-साथ पैसों में मुआवज़े की भी मांग की।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
India Vs Pakistan T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।