सूर्यकुमार की चालाकी नहीं भांप पाए PAK बल्लेबाज नवाज, छोटी गलती से हो गया भारी नुकसान

सूर्यकुमार यादव ने रविवार को पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को रन आउट किया। नवाज पहला रन पूरा करने के बाद क्रीज के बाहर टहल रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए सूर्यकुमार ने स्टंप पर डायरेक्ट थ्रो करके उन्हें पवेलियन भेजा।

पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार मैच में रविवार को भारत के खिलाफ पांच विकेट पर 171 रन बनाए। पाकिस्तान की पारी के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव की चालाकी के चलते भारत को विकेट मिला। पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद नवाज की एक छोटी गलती उन पर भारी पड़ गई और वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे। नवाज ने 19 गेंद में 21 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने 58 रन बनाए। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए।

पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की फुलटॉस गेंद पर सलमान अली ने शॉट खेला लेकिन वह सीधे फील्डर के हाथ में गया। हालांकि मोहम्मद नवाज दूसरे रन के लिए मन बना रहे थे लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने मना कर दिया। इस बीच नवाज क्रीज से थोड़ा बाहर आ गए थे और टहलते हुए क्रीज के अंदर जा रहे थे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी बल्लेबाज की लापरवाही को देखा और थ्रो किया, गेंद गिल्ली पर लगकर आगे चली गई। सूर्यकुमार की चालाकी के चलते पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को अपना विकेट गंवाना पड़ा। गेंद के स्टंप पर लगने तक नवाज क्रीज से बाहर ही थे।