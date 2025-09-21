IND vs PAK Suryakumar yadav hits a bullseye to dismiss batter Mohammad Nawaz in India vs Pakistan Super Fours सूर्यकुमार की चालाकी नहीं भांप पाए PAK बल्लेबाज नवाज, छोटी गलती से हो गया भारी नुकसान, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK Suryakumar yadav hits a bullseye to dismiss batter Mohammad Nawaz in India vs Pakistan Super Fours

सूर्यकुमार की चालाकी नहीं भांप पाए PAK बल्लेबाज नवाज, छोटी गलती से हो गया भारी नुकसान

सूर्यकुमार यादव ने रविवार को पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को रन आउट किया। नवाज पहला रन पूरा करने के बाद क्रीज के बाहर टहल रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए सूर्यकुमार ने स्टंप पर डायरेक्ट थ्रो करके उन्हें पवेलियन भेजा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 10:33 PM
share Share
Follow Us on
सूर्यकुमार की चालाकी नहीं भांप पाए PAK बल्लेबाज नवाज, छोटी गलती से हो गया भारी नुकसान

पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार मैच में रविवार को भारत के खिलाफ पांच विकेट पर 171 रन बनाए। पाकिस्तान की पारी के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव की चालाकी के चलते भारत को विकेट मिला। पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद नवाज की एक छोटी गलती उन पर भारी पड़ गई और वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे। नवाज ने 19 गेंद में 21 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने 58 रन बनाए। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए।

पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की फुलटॉस गेंद पर सलमान अली ने शॉट खेला लेकिन वह सीधे फील्डर के हाथ में गया। हालांकि मोहम्मद नवाज दूसरे रन के लिए मन बना रहे थे लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने मना कर दिया। इस बीच नवाज क्रीज से थोड़ा बाहर आ गए थे और टहलते हुए क्रीज के अंदर जा रहे थे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी बल्लेबाज की लापरवाही को देखा और थ्रो किया, गेंद गिल्ली पर लगकर आगे चली गई। सूर्यकुमार की चालाकी के चलते पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को अपना विकेट गंवाना पड़ा। गेंद के स्टंप पर लगने तक नवाज क्रीज से बाहर ही थे।

ये भी पढ़ें:हार्दिक ने IND vs PAK मैच में रचा नया कीर्तिमान, चहल का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर

फरहान ने 45 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 58 रन की पारी खेलने के अलावा सईम अयूब (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की। मोहम्मद नवाज (21) और फहीम अशरफ (नाबाद 20) ने भी उपयोगी पारियां खेली। भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि हार्दिक पंड्या (29 रन पर एक विकेट) और कुलदीप यादव (31 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया। जसप्रीत बुमराह महंगे साबित हुए और उन्होंने चार ओवर में 45 रन लुटाए।

India Vs Pakistan Indian Cricket Team Suryakumar Yadav
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |