सब चाहते हैं...अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या नहीं? सूर्यकुमार यादव ने कर दिया कंफर्म
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि रविवार को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले भारत के महत्वपूर्ण मैच में अभिषेक शर्मा वापसी कर सकते हैं। अभिषेक बीमार होने के कारण दूसरे मैच का हिस्सा नहीं थे।
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलेंगे। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक बीमार होने के कारण नामीबिया के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं ले पाए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था। हालांकि वह डिस्चार्ज भी हो गए थे और नामीबिया वाले में मैदान पर भी दिखे थे। नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका मिला था।
सूर्यकुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक शर्मा के खेलने को लेकर कई सवालों के जवाब में कहा है कि अगर सबकी इच्छा है तो अभिषेक को मैच में शामिल करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक में कहा, ‘’अगर आप सब चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा खेले तो हम उसे खिलाएंगे।'' अभिषेक शर्मा के लिए टी20 विश्व कप की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे। इस बीच अभिषेक के माता-पिता भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले कोलंबो पहुंच गए। उनके माता-पिता एशिया कप के दौरान दुबई में भी मौजूद थे।
नामीबिया के खिलाफ अभिषेक की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की और आठ गेंदों पर 22 रन बनाते हुए तीन छक्के जड़े। हालांकि, दूसरे ओपनर इशान किशन ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली, जिससे संकेत मिलता है कि फिलहाल सैमसन बैक-अप ओपनर ही हैं। किशन ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए अपनी जगह मजबूती से पक्की कर ली है।
अभिषेक शर्मा ने 2024 में भारत के लिए पर्दापण किया था। भारत के लिए 39 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 36 की औसत से 1,297 रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 136 का है। इन 39 मैचों में उन्होंने 123 चौके और 88 छक्के लगाए हैं।
