सूर्यकुमार की रफ्तार के आगे धोनी भी रह गए पीछे, टी20 एशिया कप में ऐसा करने वाले पहले कप्तान

सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान टी20 एशिया कप में 6 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। जिन्होंने 2016 में लगातार मैच पांच मैच जीतकर टीम को चैंपियन बनाया था।

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को एशिया कप 2025 में लगातार छठा मुकाबला जीता। इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी का टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार पांच मैच जीते थे, वहीं मौजूदा भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में छठा मुकाबला जीता। भारतीय टीम जारी एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं। भारत ने कुल 6 मैच जीते हैं और इस दौरान पांच टीमों को धूल चटाई है। भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका को एशिया कप के आखिरी सुपर फोर मुकाबले में सुपर ओवर में हराया।

एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2016 में लगातार पांच मुकाबले जीते थे और फिर फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर चैंपियन बनी थी। इस संस्करण में सिर्फ पांच टीमों ने भाग लिया था। भारत ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 45 रनों से हराया। दूसरे मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से, तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से और यूएई के खिलाफ नौ विकेट से जीत दर्ज की। इस तरह एमएस धोनी ने टी20 एशिया कप में पांच मैच खेलते हुए सभी में जीत दर्ज की थी।