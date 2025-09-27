IND vs PAK Suryakumar yadav breaks MS Dhoni record for most win as captain in Mens T20 Asia Cup सूर्यकुमार की रफ्तार के आगे धोनी भी रह गए पीछे, टी20 एशिया कप में ऐसा करने वाले पहले कप्तान, Cricket Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार की रफ्तार के आगे धोनी भी रह गए पीछे, टी20 एशिया कप में ऐसा करने वाले पहले कप्तान

सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान टी20 एशिया कप में 6 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। जिन्होंने 2016 में लगातार मैच पांच मैच जीतकर टीम को चैंपियन बनाया था।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 06:02 PM
सूर्यकुमार की रफ्तार के आगे धोनी भी रह गए पीछे, टी20 एशिया कप में ऐसा करने वाले पहले कप्तान

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को एशिया कप 2025 में लगातार छठा मुकाबला जीता। इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी का टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार पांच मैच जीते थे, वहीं मौजूदा भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में छठा मुकाबला जीता। भारतीय टीम जारी एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं। भारत ने कुल 6 मैच जीते हैं और इस दौरान पांच टीमों को धूल चटाई है। भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका को एशिया कप के आखिरी सुपर फोर मुकाबले में सुपर ओवर में हराया।

एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2016 में लगातार पांच मुकाबले जीते थे और फिर फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर चैंपियन बनी थी। इस संस्करण में सिर्फ पांच टीमों ने भाग लिया था। भारत ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 45 रनों से हराया। दूसरे मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से, तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से और यूएई के खिलाफ नौ विकेट से जीत दर्ज की। इस तरह एमएस धोनी ने टी20 एशिया कप में पांच मैच खेलते हुए सभी में जीत दर्ज की थी।

एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। जारी टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया। दूसरे मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से रौंदा। तीसरे मैच में ओमान के खिलाफ 21 रन से जीत दर्ज की। सुपर फोर के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 41 रनों से जीत हासिल की और अंतिम सुपर फोर मुकाबले में श्रीलंका को सुपर ओवर में धोया। इसके साथ ही सूर्यकुमार टी20 एशिया कप में 6 मैच जीतने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं। धोनी के अलावा दासुन शनाका ने टी20 एशिया कप में बतौर कप्तान पांच मैच जीते हैं।

Indian Cricket Team Asia Cup 2025
