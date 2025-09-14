Ind vs Pak Sourav Ganguly on coach Mike Hesson best spinner remark for Mohammad Nawaz Let prove him दिमाग खराब हो...सौरव गांगुली ने माइक हेसन को बेस्ट स्पिनर वाले बयान पर लताड़ा, दी ये चुनौती, Cricket Hindi News - Hindustan
Ind vs Pak Sourav Ganguly on coach Mike Hesson best spinner remark for Mohammad Nawaz Let prove him

दिमाग खराब हो...सौरव गांगुली ने माइक हेसन को बेस्ट स्पिनर वाले बयान पर लताड़ा, दी ये चुनौती

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने माइक हेसन के बेस्ट स्पिनर वाले बयान पर पाकिस्तानी स्पिनर को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी कोच को ऐसा लगता है तो मैच में उन्हें साबित करने दो।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान Sun, 14 Sep 2025 06:51 PM
भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन के बेस्ट स्पिनर वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। माइकल हेसन ने भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले मोहम्मद नवाज को दुनिया का बेस्ट स्पिनर बताया था। एशिया कप मुकाबले से पहले हेसन ने भारत के स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती से बेहतर स्पिनर नवाज को माना है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने माइक हेसन के बयान पर कहा है कि स्पिनर को साबित करना होगा कही उनके कोच का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है।

मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान के लिए 72 टी20 मैच खेले हैं और 71 विकेट लिए हैं। नवाज पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। कुलदीप और वरुण भारत के लिए मैच विनर स्पिनर रहे हैं। बल्लेबाज उनके खिलाफ रन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। यूएई के खिलाफ मुकाबले में कुलदीप ने चार विकेट चटकाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।

आनंद बाजार पत्रिका से बातचीत में सौरव गांगुली से पूछा गया, ''पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने दावा किया है उनकी टीम के पास दुनिया का बेस्ट स्पिनर है।'' इस पर गांगुली ने पूछा 'वो स्पिनर कौन है?' पत्रकार ने जवाब दिया, 'मोहम्मद नवाज।' इस पर पूर्व कप्तान ने कहा, ''ठीक है, फिर उस स्पिनर को साबित करने दीजिए कि उनके कोच ने अपना दिमाग नहीं खोया है।''

सौरव गांगुली ने आगे कहा, ''क्वालिटी बहुत गिर गई है। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ। सभी विश्वस्तरीय क्रिकेटर और अब देखिए पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है। माफ कीजिए, शाहीन शाह अफरीदी और वसीम अकरम एक जैसे नहीं हैं।"

