शोएब अख्तर ने बताई वो गलती जो पाकिस्तानी कप्तान को भी नहीं पता, भारत से मिली हार के बाद जमकर बरसे!

शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान ने गलत टीम सिलेक्ट की थी। एक तो टीम सिलेक्शन बुरी थी। हम जो कह रहे थे कि ये नहीं करो, उन्होंने वही किया। सही टीम के लिए सही टैलैंट चुनने की बात करें तो यह एक खराब मैनेजमेंट है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 01:42 PM
एशिया कप 2025 में भारत से लगातार दूसरा मैच हारने के बाद सभी पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तानी टीम को खरीखोटी सुना रहे हैं। इस कड़ी में ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने भी अपनी टीम को खूब लताड़ लगाई है। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी गलती के बारे में बताया जिसेसे शायद पाकिस्तानी कप्तान भी अनजान होंगे। शोएब अख्तर का कहना है कि पता नहीं मुख्य कोच माइक हेसन क्या कर रहे हैं। बता दें, ग्रुप स्टेज के बाद भारत ने पाकिस्तान को सुपर-4 में 6 विकेट से धूल चटाई। इस हार के साथ पाकिस्तान पर एशिया कप 2025 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

यह गलती है टीम सिलेक्शन को लेकर, शोएब अख्तर का मानना है कि पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए टीम का चयन ही गलत किया है।

टैपमैड के एक कार्यक्रम में शोएब अख्तर ने कहा कि 'पाकिस्तान ने गलत टीम सिलेक्ट की थी। एक तो टीम सिलेक्शन बुरी थी। हम जो कह रहे थे कि ये नहीं करो, उन्होंने वही किया। सही टीम के लिए सही टैलैंट चुनने की बात करें तो यह एक खराब मैनेजमेंट है। और यह नजर आ गया कि कहां पर गलती हुई।"

171 रन ना डिफेंड करने के बाद शोएब अख्तर अपने गेंदबाजों को लेकर कहा, "ये सोच क्या रहे हैं? किस प्रोसेस के जरिए टीम सिलेक्ट कर रहे हैं?"

अख्तर ने कहा कि उन्हें कोच माइक हेसन पर हैरानगी हो रही है कि वह इन मामलों पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे कोच पर बहुत हैरानगी हो रही है। कप्तान को तो वैसे ही कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है बीच में, वो क्या कप्तानी कर रहा है और खुद क्या खेल रहा है। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन क्या वह जिस स्पॉट पर खेल रहे हैं, खेलना डिज़र्व करते हैं?'

