पहली ही गेंद से...शाहिद अफरीदी का फूटा गुस्सा; बल्लेबाजों-टीम मैनेजमेंट की लगाई क्लास

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के बल्लेबाज सईम आयूब को जमकर लताड़ लगाई है। वहीं अफरीदी ने टीम मैनेजमेंट के चयन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत ने एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:46 PM
पाकिस्तान की टीम को रविवार को एशिया कप के छठे मुकाबले में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत के सामने पाकिस्तान की टीम काफी अनुभवहीन लगी। बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा। पाकिस्तान के प्रदर्शन की जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एशिया कप में मिली शर्मनाक हार के बाद बल्लेबाजों को आड़े हाथ लिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सईम अयूब की बल्लेबाजी को लेकर अफरीदी नाखुश दिखे। उन्होंने सईम को सलाह भी दी थी लेकिन उन्होंने उसे फॉलो नहीं किया।

शाहिद अफरीदी ने समा टीवी से कहा, ''इन बल्लेबाजों को मैच जीतने के लिए रन बनाने होंगे। सईम अयूब को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। उसे बताया है कि दिमाग ठंड़ा रखो। हालात देखो, पिच देखो, पहली गेंद खेलो। तुम पहली गेंद से ही शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश कर रहे हो।"

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी टीम मैनेजमेंट के फैसले से भी नाखुश थे। हाईवोल्टेड मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने प्रमुख गेंदबाज को मौका नहीं दिया था। उन्होंने आगे कहा, ''बेहतर तेज गेंदबाजों को आराम दिया गया। आधा-अधूरा अटैक भारत के खिलाफ काम नहीं करेगा। इस समय पाकिस्तान की टीम में कोई भी बल्लेबाज नहीं है, जो मैच जीता सके।''

पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नौ विकेट पर 127 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 15 . 5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यकुमार ने छक्का लगाकर जीत दिलाई और सीधे डगआउट में चले गए।

अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में 31 रन बनाये और पाकिस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की जमकर धुनाई की। अफरीदी ने दो ओवर में 23 रन दे डाले और उन्हें विकेट भी नहीं मिली। अपना 35वां जन्मदिन मना रहे सूर्यकुमार ने 37 गेंद में नाबाद 47 रन बनाये।

