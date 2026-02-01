हमारा फैसला नहीं…PAK कप्तान सलमान ने इंडिया मैच को बॉयकॉट करने के फैसले पर दिया ऐसा बयान

संक्षेप: पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले को बॉयकॉट करने के सरकार के फैसले पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार और चेयरमैन जो भी निर्देश देंगे, टीम उसका पालन करेगी।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप में खेलेगा लेकिन भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने बहुप्रतीक्षित ग्रुप लीग मुकाबले को बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को इस विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किये जाने के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की टीम के कप्तान सलमान आगा ने सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होने कहा है कि बोर्ड और सरकार जो कहेगी, टीम वही करेगी।

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी लेकिन आईसीसी ने उसे ठुकरा दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ''मैदान पर नहीं उतरेगी''।

सलमान ने जोर देकर कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने कहा कि टीम सरकारी और क्रिकेट बोर्ड के निर्देशों का पालन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट के बाकी मैचों में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के मैच के संबंध में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ''हां, बिल्कुल, हम जाएंगे। लेकिन सर, यह हमारा फैसला नहीं है, और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमारे सरकार और हमारे चेयरमैन जो भी निर्देश देंगे, हमें उनका पालन करना होगा। तभी हम जाएंगे, और हम वैसा ही करेंगे।''