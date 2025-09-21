IND vs PAK rivalry is no longer the same Former Indian captain insulted Pakistan terribly IND vs PAK राइवलरी में अब पहली जैसी बात नहीं, पाकिस्तान को...; पूर्व भारतीय कप्तान ने कर दी घनघोर बेइज्जती, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs PAK राइवलरी में अब पहली जैसी बात नहीं, पाकिस्तान को...; पूर्व भारतीय कप्तान ने कर दी घनघोर बेइज्जती

पूर्व कप्तान और चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी में पहले जैसी बात नहीं रह गई है और पाकिस्तान को मुख्य टीमों की जगह एसोसिएट टीमों के साथ खेलना चाहिए।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 11:46 AM
भारत और पाकिस्तान की टीमें आज यानी रविवार, 21 सितंबर को एशिया कप 2025 में दूसरी बार भिड़ने के लिए तैयार है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच ग्रुप स्टेज में 14 सितंबर को खेला गया था, इस एकतरफा मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान हर डिपार्टमेंट में पिछड़ता नजर आया था। टीम की इस गिरती परफॉर्मेंस का असर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी पर भी पड़ रहा है। पूर्व कप्तान और चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी में पहले जैसी बात नहीं रह गई है और पाकिस्तान को मुख्य टीमों की जगह एसोसिएट टीमों के साथ खेलना चाहिए।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "आगे चलकर, पाकिस्तान को मुख्य टीमों के साथ नहीं खेलना चाहिए। उन्हें एसोसिएट देशों के साथ रखें और उनकी जगह दूसरों को लाएं। पाकिस्तान के लिए यह सौभाग्य की बात है कि वे इतने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का हिस्सा भी हैं।"

1983 के वर्ल्ड कप विजेता ने आगे दावा किया कि प्रसिद्ध भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता अब अपनी अहमियत खो चुकी है। उन्होंने कहा, "ये मैच अब दर्शकों को आकर्षित नहीं करेंगे। इस पाकिस्तानी टीम में डराने वाली कोई बात नहीं है। यह चेन्नई लीग की सातवीं डिवीजन की टीम जैसी है।"

श्रीकांत ने इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन पर भी निशाना साधा और तर्क दिया कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान गलत रास्ते पर है।

श्रीकांत ने कहा, "हेसन बार-बार दोहराते रहेंगे कि वे एक अच्छी टीम हैं और भारत के खिलाफ बदकिस्मत रहे, लेकिन उनके नेतृत्व में वे कहीं नहीं पहुंचेंगे।"

हेसन को मई 2025 में पाकिस्तान का हेड कोच बनाया गया था। इससे पहले वह न्यूजीलैंड और आईपीएल में आरसीबी को कोचिंग दे चुके हैं।

