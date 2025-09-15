IND vs PAK R Ashwin made fun of Pakistan defeat gave this suggestion to Asia Cup organizers पाकिस्तान की हार पर अश्विन ने लिए मजे, एशिया कप के आयोजकों को दिया ये सुझाव; इससे बढ़िया…, Cricket Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान की हार पर अश्विन ने लिए मजे, एशिया कप के आयोजकों को दिया ये सुझाव; इससे बढ़िया…

अश्विन ने भी पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ाई। उन्होंने यहां तक एशिया कप के आयोजकों को सजेशन दे दिया कि अगली बार उन्हें भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैच की सीरीज करानी चाहिए, वो इससे रोमांचक होगी।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 12:00 PM
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के 6ठे मुकाबले में बुरी तरह रौंदा। पाकिस्तान किसी भी डिपार्टमेंट में भारत के आगे नहीं टिक पाया। ऐसे में पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने भी पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ाई। उन्होंने यहां तक एशिया कप के आयोजकों को सजेशन दे दिया कि अगली बार उन्हें भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैच की सीरीज करानी चाहिए, वो इससे रोमांचक होगी। बता दें, अश्विन पहले ही एशिया कप के कॉम्पिटिशन पर सवाल उठा चुके हैं। उनका मानना है कि भारत को इस टूर्नामेंट में अपनी ए टीम ही भेजनी चाहिए।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "शायद एशिया कप के आयोजकों को अगली बार भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैच कराने चाहिए। मुझे लगता है कि भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला काफी कड़ा होगा।"

उन्होंने आगे कहा, “मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वाकई बहुत दुख है। उनके पास दुनिया की सभी क्रिकेट लीग में खेलने का मौका नहीं है। वे ज्यादातर लीग में अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मैं इन राजनीतिक बातों में ज्यादा नहीं पड़ूंगा। पाकिस्तान के लिए, मुझे लगता है कि सिर्फ सैम अयूब ही शानदार मिजाज के हैं। उन्होंने शानदार गेंदबाजी भी की, खासकर जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल और तिलक वर्मा के विकेट लिए। यह कमाल का था, लेकिन सैम अयूब के अलावा, मुझे नहीं लगता कि इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई खास क्लास है।”

अश्विन ने आगे कहा, “जाहिर है, भारत हर लिहाज से एक अलग लीग में है -व्यावहारिक रूप से, तकनीकी रूप से और रणनीतिक रूप से- इसलिए तुलना करना बहुत अनुचित है।”

