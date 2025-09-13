IND vs PAK Playing XI Know who will be dropped due to Arshdeep Singh return in India vs Pakistan Asia Cup Match पाकिस्तान के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI, अर्शदीप सिंह की वापसी से कटेगा किसका पत्ता? जानें, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK Playing XI Know who will be dropped due to Arshdeep Singh return in India vs Pakistan Asia Cup Match

India playing XI vs Pakistan- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच 14 सितंबर को खेला जाना है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग XI में बदलाव देखने को मिल सकता है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 01:01 PM
India playing XI vs Pakistan- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मुकाबला रविवार, 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। IND-PAK दोनों ही टीमें अपना-अपना पहला मुकाबला खेल चुके हैं। भारत ने जहां अपने पहले मैच में यूएई को तो पाकिस्तान ने ओमान को पटखनी दी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जीतने वाली टीम सुपर-4 की ओर कदम बढ़ाएगी, वहीं हारने वाली टीम के लिए उनका अगला मुकाबला अहम हो जाएगा। भारतीय टीम यूएई के खिलाफ जसप्रीत बुमराह के रूप में सिर्फ एक तेज गेंदबाज लेकर उतरी थी, ऐसे में पूरे-पूरे चांसेस है कि अर्शदीप सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग XI में एंट्री हो सकती है। ऐसे में किसका पत्ता कटेगा आईए जानते हैं-

अक्षर पटेल या वरुण चक्रवर्ती कौन होगा बाहर?

सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी ने यूएई के खिलाफ मुकाबले में तीन स्पिनर- कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती- उतारे थे। कुलदीप यादव ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उन्हें अब बाहर करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यूएई के खिलाफ उन्होंने विकेट का चौका लगाया था। ऐसे में अर्शदीप को प्लेइंग XI में फिट करने के लिए अक्षर पटेल या वरुण चक्रवर्ती किसी एक पर तलवार चल सकती है।

अक्षर पटेल निचले क्रम में बल्लेबाजी में अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं, उनकी बैटिंग की क्षमता से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में प्लेइंग XI से पत्ता कटने के ज्यादा चांसेस वरुण चक्रवर्ती के ही दिखाई दे रहे हैं।

अगर टीम मैनेजमेंट अक्षर पटेल को बाहर बैठाती है तो भारतीय बैटिंग में ज्यादा गहराई नहीं रह जाएगी, ऐसे में बल्लेबाजों पर अधिक दबाव रहेगा।

पाकिस्तान के खिलाफ कैसी हो सकती है भारतीय XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल/वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह

