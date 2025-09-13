पाकिस्तान के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI, अर्शदीप सिंह की वापसी से कटेगा किसका पत्ता? जानें

India playing XI vs Pakistan- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच 14 सितंबर को खेला जाना है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग XI में बदलाव देखने को मिल सकता है।

India playing XI vs Pakistan- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मुकाबला रविवार, 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। IND-PAK दोनों ही टीमें अपना-अपना पहला मुकाबला खेल चुके हैं। भारत ने जहां अपने पहले मैच में यूएई को तो पाकिस्तान ने ओमान को पटखनी दी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जीतने वाली टीम सुपर-4 की ओर कदम बढ़ाएगी, वहीं हारने वाली टीम के लिए उनका अगला मुकाबला अहम हो जाएगा। भारतीय टीम यूएई के खिलाफ जसप्रीत बुमराह के रूप में सिर्फ एक तेज गेंदबाज लेकर उतरी थी, ऐसे में पूरे-पूरे चांसेस है कि अर्शदीप सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग XI में एंट्री हो सकती है। ऐसे में किसका पत्ता कटेगा आईए जानते हैं-

अक्षर पटेल या वरुण चक्रवर्ती कौन होगा बाहर? सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी ने यूएई के खिलाफ मुकाबले में तीन स्पिनर- कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती- उतारे थे। कुलदीप यादव ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उन्हें अब बाहर करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यूएई के खिलाफ उन्होंने विकेट का चौका लगाया था। ऐसे में अर्शदीप को प्लेइंग XI में फिट करने के लिए अक्षर पटेल या वरुण चक्रवर्ती किसी एक पर तलवार चल सकती है।

अक्षर पटेल निचले क्रम में बल्लेबाजी में अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं, उनकी बैटिंग की क्षमता से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में प्लेइंग XI से पत्ता कटने के ज्यादा चांसेस वरुण चक्रवर्ती के ही दिखाई दे रहे हैं।

अगर टीम मैनेजमेंट अक्षर पटेल को बाहर बैठाती है तो भारतीय बैटिंग में ज्यादा गहराई नहीं रह जाएगी, ऐसे में बल्लेबाजों पर अधिक दबाव रहेगा।