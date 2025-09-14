IND vs PAK Pitch Report Asia Cup 6th Match Dubai International Cricket Stadium Records Highest Score and Toss Prediction IND vs PAK Pitch Report: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कैसा रहेगा दुबई की पिच का मिजाज? टॉस निभाएगा अहम भूमिका, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs PAK Pitch Report Asia Cup 6th Match Dubai International Cricket Stadium Records Highest Score and Toss Prediction

IND vs PAK Pitch Report: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कैसा रहेगा दुबई की पिच का मिजाज? टॉस निभाएगा अहम भूमिका

IND vs PAK Pitch Report- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच आज 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आईए भारत बनाम पाकिस्तान मैच की पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं-

Lokesh Khera Sun, 14 Sep 2025 07:23 AM
IND vs PAK Pitch Report: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कैसा रहेगा दुबई की पिच का मिजाज? टॉस निभाएगा अहम भूमिका

IND vs PAK Pitch Report- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मैच आज यानी रविवार, 14 सितंबर को खेला जाना है। India vs Pakistan मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर दोनों टीमें अपना 1-1 मैच खेल चुकी है, ऐसे में भारत और पाकिस्तान की टीमें परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होगी। दोनों ही टीमों ने अपने-अपने पहले मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। भारत ने यूएई को रौंदा तो पाकिस्तान ने ओमान को धूल चटाई। बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से भारतीय टीम एशिया कप 2025 ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। आज का मैच जीतने वाली टीम को सुपर-4 का भी टिकट मिल सकता है। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

India vs Pakistan पिच रिपोर्ट

दुबई कोई हाई-स्कोरिंग मैदान नहीं है। पिछले दो सालों में यहां 36 टी20 मैच खेले गए हैं जिसमें पहली पारी में औसत रन रेट 7.7 का रहा है। इस दौरान तेज गेंदबाजों को स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा विकेट मिली है। यहां इस दौरान 441 में से 277 विकेट तेज गेंदबाजों ने चयकाए हैं, हालांकि स्पिनर्स तेज गेंदबाजों से ज्यादा किफायती रहे हैं। तेज गेंदबाजों ने जहां 8.36 की इकॉनमी से रन खर्चे हैं, वहीं स्पिनर्स की इकॉनमी 7.03 की रही है। टॉस जीतने वाली टीम यहां 57.89% मैच जीती है।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम T20I रिकॉर्ड्स और आंकड़े

मैच- 95

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 47 (49.47%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 48 (50.53%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 55 (57.89%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 40 (42.11%)

हाईएस्ट स्कोर- 212/2

लोएस्ट स्कोर- 55

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 184/8

प्रति विकेट औसत रन- 20.96

प्रति ओवर औसत रन- 7.30

पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर- 144

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड

भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं जिसमें से 10 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने अपना दबदबा पूरी तरह से बनाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सिर्फ तीन ही बार सफलता मिली है। भारत की नजरें आज के मैच को जीतकर रिकॉर्ड और मजबूत करने पर होगी।

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan
