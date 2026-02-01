टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान के नखरे, भारत के खिलाफ मैच का करेगा बॉयकॉट

संक्षेप: पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा लेगी लेकिन टीम 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत-श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में शामिल होगी। रविवार को पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में अपने सभी मैच खेलेगी। हालांकि, पाकिस्तान की सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीम 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में निर्धारित भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी और आगामी टी20 विश्व कप से बाहर होने की धमकी दी। हालांकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया है लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट करेगा।

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।"

पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को इस विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किये जाने के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी लेकिन आईसीसी ने उसे ठुकरा दिया था। इस फैसले के साथ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों का दौर समाप्त हो गया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट के बीच यह फैसला क्षेत्र में बढ़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है।