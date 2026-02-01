Cricket Logo
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान के नखरे, भारत के खिलाफ मैच का करेगा बॉयकॉट

संक्षेप:

पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा लेगी लेकिन टीम 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

Feb 01, 2026 08:57 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत-श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में शामिल होगी। रविवार को पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में अपने सभी मैच खेलेगी। हालांकि, पाकिस्तान की सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीम 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में निर्धारित भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी और आगामी टी20 विश्व कप से बाहर होने की धमकी दी। हालांकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया है लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट करेगा।

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।"

पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को इस विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किये जाने के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी लेकिन आईसीसी ने उसे ठुकरा दिया था। इस फैसले के साथ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों का दौर समाप्त हो गया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट के बीच यह फैसला क्षेत्र में बढ़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का यह कदम बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान पर न उतरने का निर्देश दिया गया है, जो एक विरोध जताने का तरीका है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बाद टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
