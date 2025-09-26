फाइनल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा रहा है भारी, हैरान करने वाले हैं आंकड़े

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इससे पहले पांच या उससे ज्यादा टीमों के टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 बार फाइनल में भिड़ी हैं, जिसमें से तीन बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है।

पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान 17वीं एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भिड़ेगे। एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है जब खिताबी मुकाबले में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीम आमने-सामने होंगी। जारी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमों का दो बार आमना-सामना हुआ है और भारत ने एकतरफा जीत दर्ज की है। हालांकि व्हाइट बॉल टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच लिमिटेड ओवर्स टूर्नामेंट में कुल पांच फाइनल खेले गए हैं, जिसमें पांच से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया हो। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारतीय टीम सिर्फ दो बार जीत हासिल कर सकी है। भारत ने बेन्सन एंड हेजेज विश्व क्रिकेट चैम्पियनशिप (1985) और पहला टी20 विश्व कप (2007) जीता है। वहीं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रल-एशिया कप (1986, 1994) और हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी (2017) जीती।

1985 में बेन्सन एंड हेजेज विश्व क्रिकेट चैम्पियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था। ऑस्ट्रल-एशिया कप 1986 में पाकिस्तान ने एक विकेट से जीत दर्ज की थी। 1994 में एशिया कप में पाकिस्तान ने 39 रन से बाजी मारी। वहीं भारत ने टी20 विश्व कप 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ पांच रन से जीत दर्ज की। 2017 में हुए चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था।