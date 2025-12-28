Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs pak Pakistan Has No Desire for Hands if India Stays Away Says PCB chief Mohsin Naqvi
अगर भारत हाथ नहीं मिलाता..टीम इंडिया के रुख पर बौखलाए मोहसिन नकवी, तोड़ी चुप्पी

अगर भारत हाथ नहीं मिलाता..टीम इंडिया के रुख पर बौखलाए मोहसिन नकवी, तोड़ी चुप्पी

संक्षेप:

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते क्रिकेट तनाव और 'हैंडशेक विवाद' पर एक बड़ा बयान दिया है। नकवी ने कहा है कि यदि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, तो पाकिस्तान को भी ऐसा करने का कोई शौक नहीं है।

Dec 28, 2025 08:10 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और पाकिस्तान की टीम जब आमने-सामने होती हैं तो उनके खिलाड़ियों के बीच तनाव बना रहता है लेकिन अब ये एक नए स्तर पर जा रहा है। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप के दौरान दोनों टीमों के युवा खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं एशिया कप और अंडर-19 एशिया कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पीसीबी अधिकारियों के साथ हाथ न मिलाने के फैसले पर पाकिस्तान ने कड़ी नाराजगी जताई है। पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा है कि यदि भारत खेल भावना का सम्मान नहीं करना चाहता, तो पाकिस्तान भी हाथ मिलाने के लिए मजबूर नहीं है। सितंबर में एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीडितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये हाथ नहीं मिलाया था ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके साथियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था जिससे पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई थी। पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रैफरी के तौर पर हटाने की मांग कर दी थी लेकिन आईसीसी नहीं माना, जिसके बाद टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी भी दी। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के किसी भी सदस्य से हाथ नहीं मिलाया। मोहसिन नकवी से भी उन्होंने अवॉर्ड नहीं लिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा अंडर-19 टीम के सम्मान में आयोजित एक समारोह में पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी ने मीडिया से कहा, “अगर भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता, तो पाकिस्तान को भी हाथ मिलाने की कोई इच्छा नहीं है। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। खेल और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन भारतीय टीम लगातार खेल भावना का उल्लंघन कर रही है।”

ये भी पढ़ें:प्रैक्टिस सेशन में अभिषेक ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, धड़ाधड़ ठोके 45 छक्के

विवाद केवल हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रहा। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वे पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। भारतीय कप्तान और बीसीसीआई ने साफ किया है कि "कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं" और वे अपने रुख पर अडिग हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
mohsin khan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |