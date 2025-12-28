अगर भारत हाथ नहीं मिलाता..टीम इंडिया के रुख पर बौखलाए मोहसिन नकवी, तोड़ी चुप्पी

संक्षेप: पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते क्रिकेट तनाव और 'हैंडशेक विवाद' पर एक बड़ा बयान दिया है। नकवी ने कहा है कि यदि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, तो पाकिस्तान को भी ऐसा करने का कोई शौक नहीं है।

भारत और पाकिस्तान की टीम जब आमने-सामने होती हैं तो उनके खिलाड़ियों के बीच तनाव बना रहता है लेकिन अब ये एक नए स्तर पर जा रहा है। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप के दौरान दोनों टीमों के युवा खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं एशिया कप और अंडर-19 एशिया कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पीसीबी अधिकारियों के साथ हाथ न मिलाने के फैसले पर पाकिस्तान ने कड़ी नाराजगी जताई है। पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा है कि यदि भारत खेल भावना का सम्मान नहीं करना चाहता, तो पाकिस्तान भी हाथ मिलाने के लिए मजबूर नहीं है। सितंबर में एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीडितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये हाथ नहीं मिलाया था ।

एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके साथियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था जिससे पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई थी। पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रैफरी के तौर पर हटाने की मांग कर दी थी लेकिन आईसीसी नहीं माना, जिसके बाद टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी भी दी। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के किसी भी सदस्य से हाथ नहीं मिलाया। मोहसिन नकवी से भी उन्होंने अवॉर्ड नहीं लिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा अंडर-19 टीम के सम्मान में आयोजित एक समारोह में पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी ने मीडिया से कहा, “अगर भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता, तो पाकिस्तान को भी हाथ मिलाने की कोई इच्छा नहीं है। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। खेल और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन भारतीय टीम लगातार खेल भावना का उल्लंघन कर रही है।”