IND vs PAK मैच पर रेयान टेन डोएश ने कहा- पाकिस्तान को कोलंबो में रहने का मिलेगा फायदा

भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी 2026 को होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले भारतीय सहायक कोच रायन टेन डोशेट ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की टीम को कोलंबो की परिस्थितियों का अधिक अनुभव होगा।

Feb 10, 2026 08:14 pm IST
सहायक कोच रेयान टेन डोएश ने कहा कि भारतीय टीम टी20 विश्व कप के लीग मैच में पाकिस्तान का सामना करने के लिए मानसिक रूप से पहले ही तैयार थी और पड़ोसी देश के हाल में मुकाबले के बहिष्कार को खत्म करने के निर्णय से टीम का ध्यान केवल क्रिकेट पर केंद्रित कर दिया है। पाकिस्तान ने सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए पहले 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलने की घोषणा की थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को सूचित किया कि टीम अपने सभी निर्धारित मुकाबलों में खेलेगी जिससे इस प्रतिष्ठित मैच को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो गई।

डोएशे ने कहा कि भारतीय ड्रेसिंग रूम ने कभी भी मैदान से बाहर की घटनाओं को अपनी तैयारी पर असर डालने नहीं दिया। उन्होंने मीडिया से कहा, ''जैसा कि मैंने कहा, हमने इस स्थिति को स्वीकार लिया था और जब तक हम वहां पहुंचते। और वे मैदान में उपस्थित नहीं होते, तब तक हम यही मान कर चल रहे थे कि हम मैच खेलेंगे। ''

दक्षिण अफ्रीका में जन्में नीदरलैंड के पूर्व कप्तान ने दोहराया कि खिलाड़ी जानबूझकर इस मुकाबले से जुड़ी राजनीतिक बहस से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हम सभी राजनीति से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी देश की भावनाओं और दोनों देशों के बीच की राजनीति के बारे में जिक्र किया है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल क्रिकेट पर ध्यान देना है। ‘’

डोएशे ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान को कोलंबो में पहले से रहने का एक 'लॉजिस्टिक' लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा, ''यह चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि पाकिस्तान पिछले दो हफ्ते से कोलंबो में है और हम पूरी तरह से अगले हफ्ते उस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ‘’

भारत 12 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगा और डोएशे का मानना है कि पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर स्पष्टता से दोनों टीमों को केवल खेल पर ध्यान लगाने का मौका मिलेगा। आईसीसी ने सुनिश्चित किया है कि टूर्नामेंट सुचारू रूप से चले और अब दोनों टीम का पूरा ध्यान मैदान पर है।

