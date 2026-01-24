Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs pak No Bilateral Series with Pakistan Anytime Soon Says BCCI Vice President Rajeev Shukla
भारत-पाकिस्तान के बीच नहीं होगी सीरीज, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान

भारत-पाकिस्तान के बीच नहीं होगी सीरीज, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान

संक्षेप:

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज संभव नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई किसी भी द्विपक्षीय सीरीज के लिए भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा।

Jan 24, 2026 08:06 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शनिवार को कहा है कि भारतीय टीम बिना सरकार की सहमति के पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज संभव नहीं है। भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012-13 में द्विपक्षीय सीरीज खेली थी, तब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच केवल ICC इवेंट्स ( वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी) में ही मुकाबले हुए हैं। दोनों टीमों के बीच घरेलू या द्विपक्षीय दौरा नहीं हुआ है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद से स्थिति और खराब हो गई है और हाल के वर्षों में भी कोई सुधार नहीं दिखा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2012 में पाकिस्तान ने भारत के दौरान पर तीन वनडे, दो मैचों की टी20 सीरीज खेली थी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय दौरे संभव हैं। बीसीसीआई किसी भी द्विपक्षीय सीरीज के लिए भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। "जो सरकार कहेगी, वही होगा। हम सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं।''

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश के बाहर होने से पाक आगबबूला, ले सकता है वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला

शुक्ला ने भारत सरकार की लंबे समय से चली आ रही नीति का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मैच केवल तीसरी जमीन पर ही खेले जा सकते हैं यानी या तो भारत में या किसी तटस्थ देश में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं।

उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार का रुख हमेशा से यही रहा है और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सही है। इसी वजह से द्विपक्षीय दौरे मुश्किल हैं। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान कई बार भारत आ चुका है। लेकिन फिर भारत सरकार ने नीति बनाई कि कोई त्रिकोणीय सीरीज या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हो, तो हम साथ खेलेंगे, लेकिन तीसरी जमीन पर। तीसरी जमीन का मतलब है या तो भारत में या विदेश में कहीं और।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
BCCI Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |