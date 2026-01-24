भारत-पाकिस्तान के बीच नहीं होगी सीरीज, BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान
बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज संभव नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई किसी भी द्विपक्षीय सीरीज के लिए भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शनिवार को कहा है कि भारतीय टीम बिना सरकार की सहमति के पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज संभव नहीं है। भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012-13 में द्विपक्षीय सीरीज खेली थी, तब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच केवल ICC इवेंट्स ( वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी) में ही मुकाबले हुए हैं। दोनों टीमों के बीच घरेलू या द्विपक्षीय दौरा नहीं हुआ है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद से स्थिति और खराब हो गई है और हाल के वर्षों में भी कोई सुधार नहीं दिखा।
2012 में पाकिस्तान ने भारत के दौरान पर तीन वनडे, दो मैचों की टी20 सीरीज खेली थी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय दौरे संभव हैं। बीसीसीआई किसी भी द्विपक्षीय सीरीज के लिए भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। "जो सरकार कहेगी, वही होगा। हम सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं।''
शुक्ला ने भारत सरकार की लंबे समय से चली आ रही नीति का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मैच केवल तीसरी जमीन पर ही खेले जा सकते हैं यानी या तो भारत में या किसी तटस्थ देश में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं।
उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार का रुख हमेशा से यही रहा है और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सही है। इसी वजह से द्विपक्षीय दौरे मुश्किल हैं। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान कई बार भारत आ चुका है। लेकिन फिर भारत सरकार ने नीति बनाई कि कोई त्रिकोणीय सीरीज या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हो, तो हम साथ खेलेंगे, लेकिन तीसरी जमीन पर। तीसरी जमीन का मतलब है या तो भारत में या विदेश में कहीं और।"