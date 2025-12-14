IND vs PAK Live Score, U19 Asia Cup: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का टॉस कुछ ही देर में, होने वाली है रोमांचक भिड़ंत

संक्षेप: IND vs PAK Live Score, U19 Asia Cup: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप का 5वां मैच आज दुबई में खेला जाना है। टॉस कुछ ही देर में होगा।

IND vs PAK Live Score, U19 Asia Cup: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान U19 एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला आज यानी रविवार, 14 दिसंबर को दुबई के आईसीसी अकैडमी ग्राउंड पर खेला जाना है। India vs Pakistan U19 मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगा, वहीं टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 10 बजे मैदान पर उतरेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें अपना-अपना पिछला मुकाबला यहां बड़े अंतर से जीतकर आ रही है। टीम इंडिया ने यूएई को 234 रनों से तो पाकिस्तान ने मलेशिया को 297 रनों से धूल चटाई थी। आज के मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म करेगी।

9:25 AM IND vs PAK Live Score: कितने बजे होगा IND vs PAK मैच का टॉस! इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे होगा, वहीं मैच साढ़े 10 बजे शुरू होगा।

8:51 AM IND vs PAK Live Score: U19 एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं है, भारत ग्रुप-ए में पाकिस्तान के साथ है। भारत के ग्रुप में दो और टीमें यूएई और मलेशिया है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ग्रुप-ए में पाकिस्तान पहले तो भारत दूसरे नंबर पर है।

8:37 AM IND vs PAK Live Score: भारत बनाम पाकिस्तान मैच में गर्माएगा माहौल! पहलगाम अटैक के बाद क्रिकेट के मैदान पर जब-जब भारत और पाकिस्तान की टीम भिड़ी है तो माहौल गर्माया रहता है। ना खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ना ही किसी तरह कि कोई बातचीत करते हैं। ऐसे में आज भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से ऐसा रुख देखने को मिल सकता है।

8:11 AM IND vs PAK Live Score: पाकिस्तान के समीर मिन्हास का भी आगाज अंडर-19 एशिया कप में धमाकेदार रहा। मलेशिया के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 177 रनों की पारी खेली थी। आज के मैच में वह वैभव सूर्यवंशी के साथ आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

7:58 AM IND vs PAK Live Score: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में 171 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनसे ताबड़तोड़ प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। जिस तरह से सूर्यवंशी खेल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि उनकी सीनियर टीम में जल्द एंट्री हो सकती है।