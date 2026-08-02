Ind vs Pak Live score: पाकिस्तान को लगा पहला झटका, मनप्रीत सिंह गोनी ने भारत को दिलाई सफलता
Ind vs Pak Live score: जाम्बिया में खेली जा रही एशियन लीजेंड्स लीग के छठे मुकाबले में इंडियन रॉयल्स का सामना पाकिस्तान पैंथर्स से हो रहा है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है। टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही है।
Ind vs Pak Live score: जाम्बिया में खेली जा रही एशियन लीजेंड्स लीग के छठे मुकाबले में इंडियन रॉयल्स का सामना पाकिस्तान पैंथर्स से हो रहा है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है। टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही है। भारतीय टीम की ओर से शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, दिनेश कार्तिक और अंबाती रायुडू जैसे अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर हैं। पाकिस्तान भी अपने पूर्व दिग्गजों के दम पर भारत से कड़ा मुकाबला करने का प्रयास करेगा।
Pakistan Panthers Live score: 18/1 (3.3 ओवर)
भारत को मनप्रीत गोनी ने सफलता दिलाई है।
भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में बांग्लादेश टाइगर्स को 19 रन से हराया था। पाकिस्तान पैंथर्स को अपने पहले मुकाबले में एशियन स्टार्स के हाथों 85 रन की बड़ी हार झेलनी पड़ी है। एशियन लीजेंड्स लीग का यह दूसरा सीजन है। टूर्नामेंट की शुरुआत 30 जुलाई से हुई है। फाइनल मुकाबला 10 अगस्त को खेला जाएगा। पिछले सीजन में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन फाइनल मैच में एशियन स्टार्स से हारने के कारण उपविजेता रही थी। इस बार टूर्नामेंट में कुल 19 मैच खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान का मैच टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है।
फ्री में कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान मैच लाइव?
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ऐसा है दोनों टीमों का स्क्वॉड
इंडियन रॉयल्स: शिखर धवन, सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, फैज फजल, यूसुफ पठान, स्टुअर्ट बिन्नी, ऋषि धवन, पवन नेगी, नमन ओझा, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, शाहबाज नदीम, सुदीप त्यागी, अनुरीत सिंह, मनप्रीत गोनी, शादाब जकाती।
पाकिस्तान पैंथर्स: शरजील खान, उमर अकमल, समी असलम, इमरान नजीर, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, कामरान अकमल, अब्दुर रहमान, यासिर शाह, सोहेल तनवीर, नावेद-उल-हसन, मोहम्मद इरफान, राहत अली, राणा नईम अनवर, वहाब रियाज, सईद अजमल।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।