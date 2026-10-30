IND vs PAK Hong Kong Sixes Live Score: 89 रनों का पीछा करने उतरा पाकिस्तान, 2 ओवर में ठोके 59 रन

IND vs PAK Live Score Hong Kong Sixes 2026: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच शुरू हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के सामनने 89 रनों का टारगेट रखा है। शशांक सिंह ने 11 गेंदों पर 40 रन बनाए।

IND vs PAK Live Score Hong Kong Sixes 2026: भारत बनाम पाकिस्तान हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2026 में ग्रुप C मैच शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने निर्धारित 6 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 88 रन बोर्ड पर लगाए। शशांक सिंह ने 11 गेंदों पर 40 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा कोई बल्लेबाज कमाल नहीं दिखा पाया। क्रुणाल पांड्या की कप्तानी में भारत पिछले साल पाकिस्तान पर दो रन से मिली जीत को आगे बढ़ाना चाहेगा, जबकि अब्बास अफरीदी की कप्तानी वाली डिफेंडिंग चैंपियन टीम अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब होगी। जैसा कि टूर्नामेंट के नाम से ही साफ है कि मुकाबला 6-6 ओवर का होगा, जिसमें बल्लेबाजों की तरफ से धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। दोनों तरफ कई पावर-हिटर होने के कारण, मिशन रोड ग्राउंड पर एक और हाई-स्कोरिंग रोमांचक मैच हो सकता है।

भारत (प्लेइंग 6): नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, राहुल तेवतिया (विकेट कीपर), क्रुणाल पांड्या (कप्तान), शशांक सिंह, कुलवंत खेजरोलिया, टी नटराजन

पाकिस्तान (प्लेइंग 6): ख्वाजा नफे (विकेट कीपर), अब्दुल समद, अब्बास अफरीदी (कप्तान), इरफान खान, अहमद दानियाल, मुहम्मद शहजाद

IND LIVE SCORE 88/5 (6) राहुल त्रिपाठी 9 (5) नीतिश राणा 19 (14) रिटायर्ड हर्ट शशांक सिंह 40 (11) राहुल तेवतिया 0 (1) क्रुणाल पांड्या 0 (1) टी नटराजन 12* (6)

12:44 PM IND vs PAK Live Score: पाकिस्तान के कप्तान अब्बास ने क्रुणाल पांड्या के पहले ओवर में 5 छक्के लगाए। वहीं 2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 59 रन हो गया है।

12:35 PM IND vs PAK Live Score: भारत ने पाकिस्तान के सामने 89 रनों का आसान सा टारगेट रखा है। आखिरी दो ओवरों में भारत 10-10 रन ही बना पाया।

12:23 PM IND vs PAK Live Score: राणा के रिटायर्ड आउट होने के बाद बैटिंग करने आए राहुल तेवतिया और कप्तान क्रुणाल पांड्या गोल्डन डक पर आउट हुए।

12:21 PM IND vs PAK Live Score: नीतिश राणा संघर्ष करके हुए रिटायर्ड आउट। उन्होंने 14 गेंदों पर मात्र 19 रन बनाए।

12:09 PM IND vs PAK Live Score: राहुल त्रिपाठीक के रूप में भारत को पहला झटका पारी के दूसरे ओवर में लगा। मगर इसके बाद बैटिंग करने आए शशांक सिंह ने आते ही धमाल मचा दिया और बैक टू बैक दो छक्के ठोक दिए। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 33/1 है।

12:02 PM IND vs PAK Live Score: राहुल त्रिपाठी ने पारी का आखिरी गेंद पर भी चौका लगाया। भारत ने पहले ओवर से 11 रन बटौरे।

11:52 AM IND vs PAK Live Score: राहुल त्रिपाठी और नीतिश राणा भारतीय पारी का आगाज कर रहे हैं। त्रिपाठी ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकार टीम इंडिया का खाता खोला है।

11:40 AM IND vs PAK Live Score: भारतीय टीम इस प्रकार है, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, राहुल तेवतिया (विकेट कीपर), क्रुणाल पांड्या (कप्तान), शशांक सिंह, कुलवंत खेजरोलिया, टी नटराजन

11:29 AM IND vs PAK Live Score: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय टीम पहले बैटिंग करने वाली है। मैच 11 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा।

11:15 AM IND vs PAK Live Score: यूएई ने पाकिस्तान को हराकर किया बड़ा उलटफेर। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच से पहले यूएई के खिलाफ मुकाबला खेला, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। अगर भारतीय टीम जीतती है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्क्वॉड- इंडिया स्क्वॉड- क्रुणाल पांड्या (कप्तान), नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी (विकेट कीपर), शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, कुलवंत खेजरोलिया, टी नटराजन

पाकिस्तान स्क्वॉड- अब्बास अफरीदी (कप्तान और विकेट कीपर), अब्दुल समद, अहमद दानियाल, इरफान खान, ख्वाजा नफे, मुहम्मद शहजाद, साद मसूद

क्या है हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट ? हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस एक अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 1990 के दशक में शुरू हुआ था। यह हॉन्ग कॉन्ग के क्रिकेटरों और फैंस को टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखने का मौका देता था। यह इवेंट इसलिए बनाया गया था क्योंकि ICC एसोसिएट मेंबर होने के बावजूद, हॉन्ग कॉन्ग के पास दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म की कमी थी।