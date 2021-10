यूएई और ओमान में खेले जा रहे टी-20 वर्ल्ड में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का फैन्स का इंतजार अब जल्द खत्म होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच अब से कुछ ही देर में टॉस होगा। यह इस वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमों का आगाज मैच भी होगा। इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम दुबई स्टेडियम के लिए रवाना हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के मैचों पर नजर दौड़ाई जाए तो यहां भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आता है। दोनों टीमों के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं, जहां हर बार जीत भारत ने हासिल की है। इसमें सात मैच वनडे के हैं, जबकि पांच टी-20 इंटरनेशनल मैच शामिल हैं।

भारत के मैचों में टीम को सपोर्ट करने वाली भारत आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच से पहले भारतीय कप्तान विराट और पूरी टीम को इस अंदाज में चीयर किया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

