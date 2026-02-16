IND vs PAK: ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में किया वो कारनामा, जो एमएस धोनी कभी नहीं कर पाए
ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में वो कारनामा किया है, जो दिग्गज एमएस धोनी कभी नहीं कर पाए। विकेटकीपर ईशान ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच में कमाल की बल्लेबाजी की।
गजब की फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर ईशान किशन का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में बल्ला बोला। उन्होंने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 40 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 10 चौके और तीन छक्के निकले। ओपनर ईशान की पारी के दम पर भारत ने 175/7 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान टीम 18 ओवर में 114 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम ने 61 रनों से पाकिस्तान को रौंदा और ईशान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 27 वर्षीय ईशान ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया, जो पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी कभी नहीं कर पाए।
दरअसल, ईशान टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। उन्होंने एक धाकड़ क्लब में भी एंट्री मारी है। वह आईसीसी टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार हासिल करने वाले कुल चौथे विकेटकीपर हैं। फारुख इंजीनियर ने 1975 के वनडे वर्ल्ड कप में ईस्ट साउथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह अवॉर्ड जीता। धोनी 2011 में वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं, केएल राहुल ने 2023 में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड पर कब्जा जमाया था।
ईशान ने पाकिस्तान के विरुद्ध प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि शुरुआत में विकेट इतना आसान नहीं था, लेकिन आपको आपको अपने आप पर विश्वास रखना होता है। इसलिए मैं केवल गेंद को देखकर खेलने की कोशिश कर रहा था। क्या खेलना चाहते हैं, कौन से शॉट खेलने हैं? अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी था। मैंने अपने ऑफ साइड खेल पर काफी मेहनत की है। मैं बस चीजों को सरल रखने की कोशिश कर रहा था।'' विकेटकीपर ने कहा कि उनके दिमाग में 160-170 रन का स्कोर खड़ा करने का लक्ष्य था। उन्होंने कहा, '' मेरे दिमाग में साफ था कि अगर हम 160-170 रन बना लेते हैं तो वह हमारे लिए अच्छा स्कोर होगा।''
ईशान के तूफानी अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने पाकिस्तान पर एकतरफा जीत के साथ सुपर आठ चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ईशान ने स्पिन की अनुकूल पिच पर शानदार पारी खेलने के अलावा तिलक वर्मा (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़े जिससे भारत का पलड़ा भारी रहा कप्तान सूर्यकुमार यादव (32) और शिवम दुबे (27) ने भी उपयोगी पारियां खेली। टी20 वर्ल्ड कप में यह भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नौ मैचों में आठवीं जीत है जबकि उसे सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है।
