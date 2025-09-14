IND vs PAK 'बॉयकॉट' कैंपेन से घबराए भारतीय खिलाड़ी, गौतम गंभीर के पास पहुंचा सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल

सोशल मीडिया पर लगातार IND vs PAK मैच के बॉयकोट के कैंपेन चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कैंपेन अब भारतीय ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए हैं और खिलाड़ी इसको लेकर घबराए हुए हैं।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का महामुकाबला आज यानी रविवार, 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। एक तरफ क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले से आहत देश प्रेमी इस मुकाबले का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार IND vs PAK मैच के बॉयकोट के कैंपेन चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कैंपेन अब भारतीय ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए हैं और खिलाड़ी इसको लेकर घबराए हुए हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, खिलाड़ियों ने खुद को शांत करने और स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने के लिए सलाह लेने हेतु मुख्य कोच गौतम गंभीर और सहयोगी स्टाफ के अन्य सदस्यों से भी बात की। हालांकि टीम के कुछ खिलाड़ी पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई बातचीत ने उनके लिए भी इसे एक असाधारण स्थिति बना दिया है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और टीम के अन्य खिलाड़ी रविवार को दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच होने वाले इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले से पहले जो कुछ कहा जा रहा है, उससे 'स्तब्ध' हैं।

एशिया कप के लिए एक युवा भारतीय स्क्वॉड यूएई गई है, इनमें से कुछ ही खिलाड़ियों ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला है। ऐसे में मैच बॉयकॉट करने की खबरों का असर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? खिलाड़ी खुद को इससे कैसे संभाल पाएंगे?

मैच की गंभीरता और मौके को देखते हुए आदर्श रूप से या तो मुख्य कोच गंभीर या कप्तान सूर्यकुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए था। लेकिन ड्रेसिंग रूम में तनाव तब स्पष्ट हो गया जब प्रबंधन ने शनिवार को मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक कोच रयान टेन डोएशेट को भेजने का फैसला किया।

जब टेन डोशेट से पूछा गया कि क्या खिलाड़ी मैच के लिए मैदान पर अपनी भावनाएं जाहिर करेंगे, तो उन्होंने कहा: "हां, मुझे लगता है कि वे ऐसा करेंगे।"