संजू सैमसन की बैंटिंग पोजिशन में होगा बदलाव, बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कर दिया कंफर्म

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने हिंट दिया है कि आगामी एशिया कप के मैचों में संजू सैमसन 5वें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि संजू किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए काफी अच्छे खिलाड़ी हैं।

भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मुकाबले से पहले संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए शुक्रवार को कहा कि केरल का यह बल्लेबाज पांचवें और छठे नंबर पर पर्याप्त बल्लेबाजी नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है कि वह वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। सैमसन ने भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा सफलता हासिल की है लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी से उन्हें मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ा है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने तीसरे और चौथे नंबर पर सबसे अधिक रन बनाए हैं।

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘संजू ने पांचवें या छठे नंबर पर ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए, मुझे लगता है कि संजू किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। इसलिए, टीम की आवश्यकता के अनुसार, कप्तान और मुख्य कोच फैसला करेंगे। वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने को तैयार हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप हमारी बल्लेबाजी लाइन-अप देखें, तो हर कोई किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने और मैच खत्म करने में सक्षम है। हमारे पास चार-पांच ऐसे आक्रामक खिलाड़ी हैं, लेकिन मुख्य कोच या कप्तान स्थिति के अनुसार फैसला ले सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ टीम का हर खिलाड़ी किसी पर क्रम पर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। संजू पिछले मैच में पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते लेकिन अगले मैच में वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।’’ कोटक का मानना है कि भारतीय टीम में कई खिलाड़ी फिनिशर (आखिरी ओवरों के विशेषज्ञ) की भूमिका निभा सकते हैं।