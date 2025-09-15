'ना सूर्यकुमार यादव और ना ही उनका कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहता, वे मजबूर हैं क्योंकि…'

सुरेश रैना ने दावा किया है कि एक भी भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान के खिलाफ या पूरे एशिया कप में खेलने के पक्ष में नहीं था। सिर्फ बीसीसीआई के कहने पर टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है।

अगर आप सूर्यकुमार यादव या फिर किसी भी खिलाड़ी से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की उनकी निजी राय पूछेंगे तो हर किसी का जवाब 'ना' ही होगा…ये कहना है टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का। भारत ने रविवार, 14 सितंबर की रात पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का 6ठा मैच खेला। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में IND vs PAK मैच को बॉयकॉट करने की बातें चल रही थी, मगर सरकार के आदेश के बाद टीम इंडिया को यह मैच खेलना पड़ा। हालांकि मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने अपना पूरा विरोध जाहिर किया, ना भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और ना ही किसी तरह की कोई बातचीत की।

स्पोर्ट्स तक से बातचीत में रैना ने कहा, “मैं एक बात पक्के तौर पर जानता हूं। अगर आप खिलाड़ियों से व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो पाएंगे कि उनमें से कोई भी एशिया कप नहीं खेलना चाहता। एक तरह से वे मजबूर हैं क्योंकि बीसीसीआई ने इसके लिए सहमति दे दी है।”

उन्होंने आगे कहा, "मुझे दुख है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर सूर्यकुमार यादव और उनके खिलाड़ियों से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के बारे में उनकी निजी राय पूछी जाती तो वे मना कर देते। उनमें से कोई भी खेलना नहीं चाहता था।"

बात मैच की करें तो, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारत के सामने 128 रनों का मामूली टारगेट रखने में कामयाब रही। वो तो शुक्र है साहिबजादा फरहान (40) और शाहीन अफरीदी (33) की पारियों का इनके बिना तो टीम 50 रन के आस पास ही सिमट जाती। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खूब नचाया और कुल तीन शिकार किए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं मिली।