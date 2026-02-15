पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत ने किए 2 बड़े बदलाव, जानिए क्या है प्लेइंग XI?
कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 2026 का महामुकाबला शुरू हो गया है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। ग्रुप ए की ये दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं और शानदार फॉर्म में हैं। स्टेडियम में भारी सुरक्षा के बीच हजारों दर्शक इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता का आनंद ले रहे हैं।
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मैच के लिए टीम में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पेट की समस्या से उबरकर प्लेइंग 11 में वापस लौट आए हैं। गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए अर्शदीप सिंह की जगह विशेषज्ञ स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। भारत की प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल हैं। टीम में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल जैसे पावर-हिटर मौजूद हैं। गेंदबाजी की मुख्य जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के कंधों पर होगी।
पाकिस्तान ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है और वे अपनी पुरानी प्लेइंग 11 के साथ उतरे हैं। उनकी टीम आज भी पांच स्पिन गेंदबाजों की रणनीति के साथ मैदान पर है। भारतीय कप्तान का मानना है कि वे पिछले दो मैचों की तरह इस बार भी लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करेंगे। कुलदीप यादव को पाकिस्तान के खिलाफ उनके बेहतरीन रिकॉर्ड की वजह से टीम का 'ट्रम्प कार्ड' माना जा रहा है। कोलंबो की धीमी पिच पर स्पिनरों की भूमिका मैच का रुख बदलने में सबसे अहम होने वाली है। अभिषेक शर्मा की वापसी से भारत की ओपनिंग जोड़ी की समस्या सुलझने की पूरी उम्मीद है।
बता दें कि यह 2007 के बाद पहला विश्व कप मैच है जिसमें रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। विश्व कप के इतिहास में भारत का पाकिस्तान पर 7-1 का जबरदस्त दबदबा रहा है। पिछले 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 10 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पिछले सभी आठ अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस हाई-स्टेक गेम में मनोवैज्ञानिक बढ़त फिलहाल भारतीय टीम के पक्ष में नजर आ रही है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।