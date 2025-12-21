Cricket Logo
'कोई अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं हुआ', IND-PAK मैच को लेकर समीर मिन्हास; बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल में ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद समीर ने कहा कि भारत-पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले और फाइनल के दबाव को उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया।

Dec 21, 2025
भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में 172 रन की पारी खेलने वाले समीर मिन्हास ने पाकिस्तान के क्रिकेट गलियारों के इस भरोसे को सही साबित किया कि यह सलामी बल्लेबाज भविष्य का बड़ा स्टार बनने की काबिलियत रखता है उनकी 113 गेंद की यह पारी टूर्नामेंट के फाइनल में खेली गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत पारी भी रही जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर अपना दूसरा अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता। उनके पिता काशिफ मिन्हास पाकिस्तान के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने समीर और उनके बड़े भाई अराफात की प्रतिभा को बहुत पहले पहचान लिया था।

अराफात 2023 से 2024 के बीच पाकिस्तान के लिए चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और बेहतर सुविधाओं की तलाश में परिवार ने लाहौर का रुख किया था। परिवार को हमेशा यह भरोसा रहा कि समीर भी जल्द ही उनके नक्शेकदम पर चलेंगे। समीर ने 12 दिसंबर को ग्रुप मैच में मलेशिया के खिलाफ नाबाद 177 रन बनाकर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा था। हालांकि इसके बाद के तीन मुकाबले अपेक्षाकृत साधारण रहे जिसमें उन्होंने नौ, चार और नाबाद 69 रन बनाए।

लेकिन दाएं हाथ के बल्लेबाज ने फाइनल जैसे बड़े मंच पर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह पूछने पर कि क्या पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ खिताबी मुकाबले में खेलने का कोई अतिरिक्त दबाव था तो समीर ने मैच के बाद कहा, ‘‘भारत बनाम पाकिस्तान हमेशा बड़ा मुकाबला होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहता था और उसी पर ध्यान केंद्रित किया। ’’

उन्नीस साल के समीर अपने शॉट खेलने में कभी दुविधा में नहीं दिखे, उन्होंने तेज गेंदबाजों को ऑन-साइड में चौके जड़े और स्पिनरों पर आक्रमण करते हुए गेंद को सीधे उनके हाथ के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाया। भारत के इस टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन पर उन्होंने 52 रन बनाए जबकि ऑफ स्पिनर कनिष्क चौहान के खिलाफ 28 गेंद में 42 रन बटोरे।

समीर ने कहा, ‘‘यह मेरे लिए अच्छी पारी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, टीम के लिए रन बनाना और बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद करना। ’’ इस प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ दोनों पुरस्कार मिले। टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 471 रन बनाए जबकि उनका औसत 157 और स्ट्राइक रेट 117.45 रहा। समीर अगले महीने आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में फिर से खेलते नजर आएंगे और जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, उससे लगता है कि आगे उन्हें कई और मौके मिलने वाले हैं।

