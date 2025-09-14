IND vs PAK Head To Head: भारत को दुबई में रहना होगा पाकिस्तान से सावधान! सूर्या-गंभीर को परेशान कर देगा ये आंकड़ा

IND vs PAK Head To Head- दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का T20I रिकॉर्ड थोड़ा परेशान कर देने वाला है। यहां भारत बनाम पाकिस्तान 3 T20I हुए हैं जिसमें पाकिस्तान 2 तो भारत 1 ही जीता है।

Sun, 14 Sep 2025 10:40 AM

IND vs PAK Head To Head- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का 6ठा मैच आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है जिसमें दो चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमें आपस में भिड़ने वाली है। सुपर-4 में पहुंचने के लिए भी भारत और पाकिस्तान के लिए यह मैच अहम होने वाला है। आज का India vs pakistan मैच जीतने वाली टीम सुपर-4 में अपनी जगह पक्की कर सकती है। ऐसे में आईए एक नजर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के T20I रिकॉर्ड पर डालते हैं। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड थोड़ा परेशान कर देने वाला है।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20I हेड टू हेड T20I हेड टू हेड में भारत का पाकिस्तान पर दबदबा है। दोनों टीमों के बीच अभी तक 14 मैच खेले गए हैं जिसमें से 10 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया काफी आगे चल रही है। आज भारत की नजरें 11वीं बार इस फॉर्मेट में पाकिस्तान को धूल चटाने पर होगी।

मैच- 13

इंडिया- 10

पाकिस्तान- 3

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप हेड टू हेड एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 19 बार हुई है, यहां भी भारत का दबदबा है। भारत ने इस एशियाई टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 10 बार रौंदा है।

मैच- 19

इंडिया- 10

पाकिस्तान- 6

नो रिजल्ट- 3

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में T20I हेड टू हेड दुबई में भारत को पाकिस्तान से सावधान रहना होगा, क्योंकि इस मैदान पर पाकिस्तान 3 में से 2 बार T20I मुकाबलों में भारत को मात दे चुका है।

मैच- 3

भारत- 1

पाकिस्तान- 2

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई हेड टू हेड हालांकि दुबई के ऑलओवर रिकॉर्ड में भारत पाकिस्तान से आगे है। भारत ने यहां पाकिस्तान को 6 में से 4 बार हराया है।

मैच- 6

भारत- 4

पाकिस्तान- 2