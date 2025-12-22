Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs pak former pakistan captain Sarfaraz Ahmed Slams India U19 for Unethical Behavior in Asia Cup Final
भारतीय खिलाड़ियों के इशारे से तिलमिलाए सरफराज अहमद, यंग टीम इंडिया पर लगा दिया बड़ा आरोप

संक्षेप:

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप के फाइनल के बाद पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने भारतीय जूनियर टीम पर खेल भावना के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम का व्यवहार खेल के प्रति अच्छा नहीं था।

Dec 22, 2025 10:02 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान टीम के मेंटॉर सरफराज अहमद ने भारतीय अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों पर मैदान पर 'अनैतिक' आचरण करने और गलत इशारे करने का गंभीर आरोप लगाया है। रविवार को पाकिस्तान की टीम ने भारत को 191 रनों से हराया और दूसरी बार अंडर-19 का खिताब अपने नाम किया। दुबई में खेले गए फाइनल के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज अपशब्द बोल रहे थे और जरूरत से ज्यादा जश्न मना रहे थे, जिस पर भारतीय बल्लेबाजों आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यंवशी ने प्रतिक्रिया दी। इस दौरान वैभव ने पाकिस्तानी गेंदबाज को अपने जूते की ओर इशारा करके कुछ कहा, जिससे सरफराज चिढ़ गए।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में डगआउट में बैठे सरफराज अहमद अपने खिलाड़ियों को निर्देश देते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में सरफराज ने कहा, "जाहिलों की तरह जाहिल नहीं होना, तमीज के दायरे में रहो और खेलो।" इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के लिए 'जाहिल' शब्द का इस्तेमाल किया है।

सोमवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज ने स्वीकार किया कि वह आवाज उन्हीं की थी। उन्होंने कहा, ''मैंने पहले भी भारतीय टीमों के खिलाफ खेला है, वे खेल का सम्मान करते थे। लेकिन इस बार मैंने बाहर बैठकर महसूस किया कि इस मौजूदा भारतीय टीम का व्यवहार खेल के प्रति अच्छा नहीं था। उनका आचरण अनैतिक था। आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि उनके खिलाड़ियों ने किस तरह के इशारे किए।"

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार को अपने देश की अंडर19 एशिया कप विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक करोड़ रुपये के विशेष नकद पुरस्कार की घोषणा की। टीम के मेंटॉर (मार्गदर्शक) और मैनेजर सरफराज अहमद ने स्वागत समारोह के बाद मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
