एशिया कप में कैसा रहा है IND-PAK के कप्तान का प्रदर्शन, सूर्यकुमार से ज्यादा सलमान रहे फिसड्डी

भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को पहली बार एशिया कप फाइनल में एक-दूसरे का सामना करेगी। इस मैच में दोनों टीमों के कप्तानों के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें होंगी, जोकि उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी नहीं कर सके हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 05:09 PM
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम विजय रथ पर सवार है। टीम ने अपने सभी मुकाबले जीते हैं और फाइनल तक का सफर तय कर लिया है। सूर्यकुमार यादव पहली बार एशिया कप में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने टी20 एशिया कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने का एमएस धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हालांकि बतौर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव जारी टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम 4 मैच जीतकर फाइनल तक पहुंचने में सफल रही। लेकिन सलमान भी बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके हैं और रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए हैं।

सूर्यकुमार ने 5 पारियों में लगाए सिर्फ दो छक्के

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ लीग मुकाबले में 47 रन की पारी खेली थी, जो उनकी टूर्नामेंट में बेस्ट पारी रही है। इसके अलावा सूर्यकुमार तीन पारियों में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके हैं। सूर्यकुमार यादव ने 6 मैचों की पांच पारियों में 23.66 के औसत से 71 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 107.57 का रहा है। वह टूर्नामेंट में 6 चौके और दो छक्के ही लगा सके हैं। सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान बेहद सफल रहे हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप में 6 मैच खेलते हुए 6 जीते हैं। वहीं एमएस धोनी ने 2016 में पांच मैचों में जीत हासिल की थी।

ये भी पढ़ें:IND vs PAK एशिया कप फाइनल में फिर बदलेगा पिच का मिजाज? टॉस पर रहेंगी नजरें

सलमान ने 6 मैच में बनाए 64 रन

वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का भी यही हाल है। वह तीन मैचों में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। टूर्नामेंट में उनका बेस्ट स्कोर 20 रन है। सलमान अली आगा ने 6 मैचों में 12.80 के औसत से सिर्फ 64 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने चार चौके और एक छक्का लगाया है। भारत के खिलाफ सलमान ने पहले लीग मैच में तीन और फिर सुपर फोर मुकाबले में नाबाद 17 रन बनाए थे। हालांकि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंच गई है, जहां उसका सामना भारत से होगा। सलमान बतौर पाकिस्तानी कप्तान टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने चार मैच जीते हैं, जबकि इससे पहले बाबर आजम ने 6 में से तीन मैच जीते थे।

