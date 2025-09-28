IND vs PAK final If Suryakumar Yadav agrees with Sunil Gavaskar, Pakistan will be in trouble today सूर्यकुमार यादव ने मानी सुनील गावस्कर की बात तो आज पाकिस्तान की खैर नहीं! IND vs PAK फाइनल से पहले मिला ब्रह्म ज्ञान, Cricket Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार यादव का बल्ला एशिया कप 2025 में शांत रहा है, अभी तक 6 मैचों में भारतीय कप्तान ने 71 ही रन बनाए हैं। ऐसे में सुनील गावस्कर ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है। अगर सूर्या ने गावस्कर की बात मानी तो आज फाइनल में पाकिस्तान की खैर नहीं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 01:22 PM
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार, 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले ही इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 2 बार धूल चटा चुकी है, ऐसे में उनकी नजरें सलमान आगा की टीम पर तीसरा और आखिरी वार करने पर होगी। हालांकि सूर्यकुमार यादव पर एक बार फिर हर किसी की निगाहें रहेगी। भारतीय कप्तान का बल्ला एशिया कप 2025 में शांत रहा है, उन्होंने अभी तक 6 मैचों में मात्र 71 रन बनाए हैं। इनमें से 47 रन तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मुकाबले में बनाए। हालांकि इसके बाद वह फॉर्म खो बैठे। ऐसे में सुनील गावस्कर ने IND vs PAK फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव को ब्रह्म ज्ञान दिया है।

गावस्कर ने स्पोर्ट्स टुडे से कहाल, "वह निस्संदेह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं बस यही कहूंगा कि वह मैदान पर तीन-चार गेंदें खेलकर परिस्थितियों का जायजा लें—तेज, उछाल या टर्न की जाच करें। डगआउट से देखना और मैदान पर कदम रखना बहुत अलग अनुभव हो सकता है।"

गावस्कर ने आगे कहा, "कभी-कभी, अगर कोई बल्लेबाज आगे होता है, तो ऐसा लग सकता है कि पिच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल खेलने से पहले परिस्थितियों का अंदाजा लगाने के लिए कुछ गेंदें खेलना हमेशा बेहतर होता है।"

सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 में लय पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बाद खोई। दरअसल, ओमान के खिलाफ अगले मुकाबले में बाकी बल्लेबाजों को मौका देने के लिए वह 10वें नंबर तक बैटिंग करने नहीं आए। इसके बाद वह पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 में बिना खाता खोले आउट हुए। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 5 तो श्रीलंका के खिलाफ 12 रन बनाए।

किसी भी बड़े खिलाड़ी को मैच टाइम की जरूरत होती है, ऐसे में सूर्यकुमार यादव को भी समझना होगा कि अगर वह कुछ देर क्रीज पर बिताते हैं तो पाकिस्तान की खैर नहीं होगी।

