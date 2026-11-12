भारत के हाथ लगा पाकिस्तान से बदला लेने का मौका, इस तारीख को U19 एशिया कप फाइनल में होगी टक्कर
IND vs PAK U19 Asia Cup Final Match Date Time: भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में टक्कर होगी। भारत ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को करारी शिकस्त दी।
अंडर-19 वनडे एशिया कप 2026 में भारत के हाथ पाकिस्तान से बदला लेने का मौका लगा है। भारत ने गुरुवार को टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 8 विकेट से कुचलने के बाद फाइनल में एंट्री मारी और पाकिस्तान से टक्कर कन्फर्म हो गई। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से शिकस्त दी। भारत को ग्रुप चरण में पाकिस्तान के खिलाफ तीन विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। भारत अब शनिवार (14 नवंबर) को ओमान के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित होने वाले फाइनल में पाकिस्तान से हार का हिसाब चुकता करने की फिराक में होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। टॉस आधा घंटा पहले होगा।
लक्ष्य, आर्यवीर विनती का चला बल्ला
अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत के सामने निर्धारित 50 ओवर में 227/8 का स्कोर बनाया। जवाब में भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर ने जबर्दस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े। लक्ष्य शतक से चूक गए। उन्होंने 90 गेंदों में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 93 रनों की पारी खेली। आर्यवीर ने 57 गेंदों में चार छक्कों और इतने ही चौकों के दम पर 51 रन बनाए। वह 17वें ओवर में अली नियाजी का शिकार बने। लक्ष्य ने दूसरे विकेट के लिए वीके विनीत (62 गेंदों में नाबाद 57, पांच चौके, एक छक्का) के साथ 77 रनों की साझेदारी की। लक्ष्य को सोहेल खान ने 32वें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद, विनीत और यशबर्धन चौहान (14 गेंदों में नाबाद 16) ने 36 रनों की अटूट साझेदारी की और टीम को जीत की दहलीज पार कराई। भारत ने 36.5 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाए।
ईशान ने किए मैच में सर्वधिक शिकार
अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था। अफगानिस्तान की सलामी जोड़ी ज्यादा देर नहीं टिकी। अबीदुल्लाह नादरजान 14 और फरीदुल्लाह एहसास 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सुभान जखैल ने 44 गेंदों में 31 रनों का योगदान दिया। विकेटकीपर नोमान सालारजई (78 गेंदों में 51) और शाह फैसल रहीम (72 गेंदों में 51) ने अर्धशतक जमाया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। आमिर हमजा का खाता नहीं खुला। ताहिर सरवर ने एक और मोहम्मद अली ने 8 रन बनाए। कप्तान सोहेल खान ने 44 गेंदों में 36 रनों की नाबाद पारी खेली और अफगानिस्तान को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सातवें विकेट के लिए रहीम के संग 60 रनों की पार्टनरशिप की। भारत की ओर से ईशान सूद ने सबसे ज्यादा शिकार किए। उन्होंने शानदार गेंबाजी करते हुए 9 ओवर में 43 रन देकर तीन शिकार किए। आर्यन सवसानी ने दो विकेट लिए जबकि काव्य पटेल, यशबर्धन चौहान और अर्जुन राजपीत ने एक-एक शिकार किया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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