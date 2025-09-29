तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा या कुलदीप यादव…कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच और कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? जानें

भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाकर 9वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया। फाइनल में तिलक वर्मा चमके जिन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली।

भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 को सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 5 विकेट से अपने नाम किया। भारत की खिताबी मुकाबले में जीत में 2 खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। पहले कुलदीप यादव ने चार विकेट चटकाकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपनी घूमती हुई गेंदों पर नचाया और पड़ोसियों को 146 के स्कोर पर समेटने में मदद की। इसके बाद तिलक वर्मा ने 69 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। एक समय पर भारत 20 के स्कोर पर तीन विकेट खो चुका था, उस समय तिलक वर्मा ने संजू सैमसन और शिवम दुबे के साथ शानदार साझेदारियां कर भारत को जीत दिलाई। बता दें, इस दोनों ही अवॉर्ड से कुलदीप यादव का पत्ता कटा है।

तिलक वर्मा बने भारत-पाकिस्तान फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच 147 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए तिलक वर्मा तब बैटिंग करने आए जब भारत ने 10 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव के रूप में खोया था। कुछ देर बाद शुभमन गिल भी खराब शॉट खेल पवेलियन लौट गए थे, उस समय टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन था। एक समय लग रहा था भारतीय टीम यहां से लड़खड़ा जाएगी, मगर तब तिलक ने सूझ-बूझ दिखाई और संजू सैमसन और शिवम दुबे के साथ साझेदारियां की। तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 69 रनों की नाबाद पारी खेली और अंत तक नाबाद रहे। उन्हें इस उम्दा प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।