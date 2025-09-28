IND vs PAK Final Abhishek Sharma has golden chance to Overtake Virat Kohli Rohit Sharma Most consecutive fifties in T20I अभिषेक शर्मा के पास नंबर-1 भारतीय बनने का गोल्डन चांस! कोहली-रोहित जैसे दिग्गज छूटेंगे पीछे, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs PAK Final Abhishek Sharma has golden chance to Overtake Virat Kohli Rohit Sharma Most consecutive fifties in T20I

अभिषेक शर्मा के पास नंबर-1 भारतीय बनने का गोल्डन चांस! कोहली-रोहित जैसे दिग्गज छूटेंगे पीछे

अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में अपने बल्ले से खूब तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अगर वह एक और अर्धशतक लगाते हैं तो वह विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पछाड़ देंगे।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 12:03 PM
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। आज भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में भी उन पर हर किसी की नजरें रहेगी। एक तरफ अभिषेक भी चाहेंगे कि वह भारत को खिताब जीताएं, वहीं दूसरी और उनकी नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। जी हां, यह रिकॉर्ड है T20I क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा पारियों में अर्धशतक जड़ने का। अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को, बांग्लादेश के खिलाफ 24 सितंबर को और फिर 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेली थी। अगर वह फाइनल में भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की रिमांड लेते हैं और एक और अर्धशतक जड़ते हैं तो वह लगातार चार T20I में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे।

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 74, बांग्लादेश के खिलाफ 75 और श्रीलंका के खिलाफ 61 रनों की धुआंधार पारियां खेली थी।

भारतीय T20I क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली तीन बार, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव 2-2 बार व रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर 1-1 बार ऐसा कर चुके हैं। मगर चार बार कोई ऐसा नहीं कर पाया है।

वहीं बात वर्ल्ड रिकॉर्ड की करें तो, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के नाम लगातार 5 T20I पारियों में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड है। ये कमाल उन्होंने 2023 में किया था।

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

नंबर-1 T20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में खेले 6 मैचों में 51.50 की लाजवाब औसत और 204.64 के हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट के साथ 309 रन बनाए हैं। वह इस टूर्नामेंट के टी20 फॉर्मेट में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी हैं।

