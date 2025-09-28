अभिषेक शर्मा के पास नंबर-1 भारतीय बनने का गोल्डन चांस! कोहली-रोहित जैसे दिग्गज छूटेंगे पीछे

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। आज भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में भी उन पर हर किसी की नजरें रहेगी। एक तरफ अभिषेक भी चाहेंगे कि वह भारत को खिताब जीताएं, वहीं दूसरी और उनकी नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। जी हां, यह रिकॉर्ड है T20I क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा पारियों में अर्धशतक जड़ने का। अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को, बांग्लादेश के खिलाफ 24 सितंबर को और फिर 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेली थी। अगर वह फाइनल में भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की रिमांड लेते हैं और एक और अर्धशतक जड़ते हैं तो वह लगातार चार T20I में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे।