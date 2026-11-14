आर्यवीर सहवाग का फाइनल में भी गरजा बल्ला, पाकिस्तान के खिलाफ दर्द के बावजूद खेली दमदार पारी
आर्यवीर सहवाग ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में दर्द से जूझते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। जारी टूर्नामेंट में जूनियर सहवाग ने चौथी बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।
भारतीय अंडर-19 टीम के सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में दमदार अर्धशतक लगाया है। उन्होंने 51 गेंद में 50 रन पूरे किए। हालांकि उन्होंने काफी धीमी गति से 50 रन बनाए लेकिन इसके पीछे की वजह उनकी चोट रही। वह 5वें ओवर में हाथ पर लगी गेंद के बाद से लगातार दर्द में दिखे। पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए उस्मान खान के शतक की बदौलत 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 337 रन बनाए। इसके जवाब में आर्यवीर और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाई।
आर्यवीर ने चौथी बार बनाया 50 से अधिक स्कोर
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग शानदार फॉर्म में हैं। वह अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में चौथी बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है, जिसमें एक शतक भी शामिल है। उन्होंने नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 रन बनाए थे और फिर यूएई के खिलाफ धमाकेदार 160 रनों की पारी खेली थी। अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 51 रन बनाए।
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने 5 मैचों में 90.25 के औसत से 361 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। वह अब तक टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में पाकिस्तान के बल्लेबाज उस्मान खान हैं, जिन्होंने शनिवार को फाइनल में भारत के खिलाफ शतक लगाया। उन्होंने 5 मैचों में 345 रन बनाए हैं। उनके नाम इस टूर्नामेंट में दो शतक हैं। बांग्लादेश के मुमिन लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 4 मैचों में 235 रन किए।
फाइनल में दर्द के बावजूद डटे रहे
धाकड़ बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग और लक्ष्य ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। लेकिन 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर आर्यवीर चोटिल हो गए। गेंद उनके दाए हाथ पर लगी, जिसके कारण वह काफी दर्द में दिखे। फीजियो द्वारा ट्रीटमेंट के बाद उनका दर्द कम हुआ लेकिन आगे के ओवरों में उन्हें शॉट खेलने में काफी समस्या हो रही थी इसके बावजूद वह डटे रहे। वह फाइनल में कई शॉट खेलने के बाद दर्द से कराहते हुए दिखे। लेकिन फिर 15वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि उसके बाद वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। आर्यवीर ने 61 गेंद में 58 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके लगाए।
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