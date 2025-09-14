IND vs PAK DJ mistakenly played This Song instead of Pakistan national anthem players left shocked Viral Cricket Video पाकिस्तान के राष्ट्रगान के साथ हुआ 'खेला', डीजे ने बजाया ऐसा सॉन्ग; खिलाड़ियों के उड़े तोते- VIDEO, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK DJ mistakenly played This Song instead of Pakistan national anthem players left shocked Viral Cricket Video

पाकिस्तान के राष्ट्रगान के साथ हुआ 'खेला', डीजे ने बजाया ऐसा सॉन्ग; खिलाड़ियों के उड़े तोते- VIDEO

डीजे ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गलती से पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह एक सॉन्ग बजा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी सॉन्ग बजने पर चौंक गए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 10:46 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान के राष्ट्रगान के साथ हुआ 'खेला', डीजे ने बजाया ऐसा सॉन्ग; खिलाड़ियों के उड़े तोते- VIDEO

आज भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। मैच शुरू होने से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रगान के साथ 'खेला' होता हुआ नजर आया। दरअसल, डीजे ने स्टेडियम में पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह एक सॉन्ग बजा दिया। डीजे ने 'जलेबी बेबी' सॉन्ग बजाया, जिसे सुनकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के तोते उड़ गए।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने देश का राष्ट्रगान बजने के इंतजार में खड़े हैं। हालांकि, राष्ट्रगान की जगह पॉप सॉन्ग बजने लगता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी फौरन चौंक जाते हैं और इधर-उधर देखने लगते हैं। डीजे कुछ ही पलों में अपनी गलती सुधारकर पाकिस्तान का राष्ट्रगान लगाता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और उसके खिलाड़ियों के खूब मजे ले रहे। इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद यह पहली बार है जब चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और भारत किसी क्रिकेट मैच में आमने-सामने हुए।

ये भी पढ़ें:IND vs PAK 'बॉयकॉट' कैंपेन से घबराए भारतीय खिलाड़ी, गंभीर के पास पहुंचे SKY-गिल

बता दें कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान आगा ने रविवार को एशिया कप ग्रुप ए मुकाबले के टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैचों से पहले सिक्का उछालने के दौरान खेल भावना के अंतर्गत दोनों टीमों के कप्तानों के बीच हाथ मिलाना एक परंपरा है, लेकिन कोई नियम नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और दोनों ने एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाईं। दोनों कप्तानों ने जिम्बाब्वे के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अपनी टीम की शीट सौंपी, सिक्का उछाल रहे टीवी कमेंटेटर रवि शास्त्री से बात की और अपनी दिशाओं में वापस लौट गए।

ये भी पढ़ें:बुमराह ने IND vs PAK मैच में तोड़ा भुवी का रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले चौथे भारतीय

इसकी जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘हर टूर्नामेंट के अपने नियम और कायदे होते हैं। कुछ टूर्नामेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोटोकॉल के अंतर्गत टॉस के समय हाथ मिलाना जरूरी होता है। रिकॉर्ड के लिए सूर्यकुमार यादव ने पिछले मैच के टॉस के दौरान भी यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम से हाथ नहीं मिलाया था।’’ पिछले महीने भारत ने एक नयी खेल नीति की घोषणा की जिसके अंतर्गत उसकी टीमों और खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी लेकिन वे बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में एक दूसरे से खेल सकते हैं।

India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Pakistan Cricket Team अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,IND vs PAK Live , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |