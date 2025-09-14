पाकिस्तान के राष्ट्रगान के साथ हुआ 'खेला', डीजे ने बजाया ऐसा सॉन्ग; खिलाड़ियों के उड़े तोते- VIDEO

डीजे ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गलती से पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह एक सॉन्ग बजा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी सॉन्ग बजने पर चौंक गए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा।

आज भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। मैच शुरू होने से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रगान के साथ 'खेला' होता हुआ नजर आया। दरअसल, डीजे ने स्टेडियम में पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह एक सॉन्ग बजा दिया। डीजे ने 'जलेबी बेबी' सॉन्ग बजाया, जिसे सुनकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के तोते उड़ गए।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने देश का राष्ट्रगान बजने के इंतजार में खड़े हैं। हालांकि, राष्ट्रगान की जगह पॉप सॉन्ग बजने लगता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी फौरन चौंक जाते हैं और इधर-उधर देखने लगते हैं। डीजे कुछ ही पलों में अपनी गलती सुधारकर पाकिस्तान का राष्ट्रगान लगाता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और उसके खिलाड़ियों के खूब मजे ले रहे। इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद यह पहली बार है जब चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और भारत किसी क्रिकेट मैच में आमने-सामने हुए।

बता दें कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के सलमान आगा ने रविवार को एशिया कप ग्रुप ए मुकाबले के टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैचों से पहले सिक्का उछालने के दौरान खेल भावना के अंतर्गत दोनों टीमों के कप्तानों के बीच हाथ मिलाना एक परंपरा है, लेकिन कोई नियम नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और दोनों ने एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाईं। दोनों कप्तानों ने जिम्बाब्वे के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अपनी टीम की शीट सौंपी, सिक्का उछाल रहे टीवी कमेंटेटर रवि शास्त्री से बात की और अपनी दिशाओं में वापस लौट गए।