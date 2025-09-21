सूर्यकुमार ने फिर नहीं मिलाया हाथ, टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान को किया नजरअंदाज

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के सुपर चार मैच में भी टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली से हाथ नहीं मिलाया। वहीं आईसीसी ने इस मुकाबले के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी चुना है।

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया है। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विपक्षी टीम के कप्तान सलमान से दूरी बनाए रखी। भारतीय टीम ने पिछले रविवार को भी खेले गए मुकाबले में नीतिगत फैसले के अंतर्गत पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे एशिया कप सुपर 4 के मैच की जिम्मेदारी फिर अपने एलीट पैनल के मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को सौंपी है, जबकि पीसीबी ने बार बार उन्हें हटाने का अनुरोध किया था। दोनों कप्तानों ने अपनी-अपनी टीम की शीट पाइक्रॉफ्ट को सौंपी जिन्होंने टॉस से पहले कप्तानों के साथ शीट का आदान-प्रदान किया।

पाकिस्तान ने इस मैच पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रद्द कर दी है। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ के सदस्य को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का कारण स्पष्ट नहीं है। इतने ही मैचों में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने मैच से पहले मीडिया से बात करने की अपनी पारंपरिक ज़िम्मेदारी रद्द कर दी है। उन्होंने यूएई के खिलाफ अपने जरूरी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, जबकि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ हाथ मिलाने का मामला लगातार गरमाता रहा।