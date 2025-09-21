IND vs PAK captain Suryakumar Yadav maintains no handshake policy at toss with Salman in India vs Pakistan Super Fours सूर्यकुमार ने फिर नहीं मिलाया हाथ, टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान को किया नजरअंदाज, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs PAK captain Suryakumar Yadav maintains no handshake policy at toss with Salman in India vs Pakistan Super Fours

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के सुपर चार मैच में भी टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली से हाथ नहीं मिलाया। वहीं आईसीसी ने इस मुकाबले के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी चुना है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 07:56 PM
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया है। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विपक्षी टीम के कप्तान सलमान से दूरी बनाए रखी। भारतीय टीम ने पिछले रविवार को भी खेले गए मुकाबले में नीतिगत फैसले के अंतर्गत पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे एशिया कप सुपर 4 के मैच की जिम्मेदारी फिर अपने एलीट पैनल के मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को सौंपी है, जबकि पीसीबी ने बार बार उन्हें हटाने का अनुरोध किया था। दोनों कप्तानों ने अपनी-अपनी टीम की शीट पाइक्रॉफ्ट को सौंपी जिन्होंने टॉस से पहले कप्तानों के साथ शीट का आदान-प्रदान किया।

ये भी पढ़ें:अगले सप्ताह चुनी जाएगी भारतीय टेस्ट टीम, BCCI सचिव सैकिया ने मीटिंग की डेट बताई

पाकिस्तान ने इस मैच पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रद्द कर दी है। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ के सदस्य को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का कारण स्पष्ट नहीं है। इतने ही मैचों में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने मैच से पहले मीडिया से बात करने की अपनी पारंपरिक ज़िम्मेदारी रद्द कर दी है। उन्होंने यूएई के खिलाफ अपने जरूरी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, जबकि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ हाथ मिलाने का मामला लगातार गरमाता रहा।

भारत ने दो बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को एकादश में शामिल किया है। पाकिस्तान ने भी दो बदलाव करते हुए फहीम अशरफ और हुसैन तलत को मौका दिया है।

