भारत से पंगा लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी हुए परेशान, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की; मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में होने वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बोर्ड ने मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया है।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले अपनी प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। इससे पहले यूएई के खिलाफ मुकाबले में भी पाकिस्तान ने यही रवैया अपनाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 में सुपर-4 चरण का मुकाबला खेला जाएगा। इस हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। भारत की सात विकेट से जीत के बाद सूर्यकुमार और उनकी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। जिसके बाद से पाकिस्तान की टीम में काफी हलचल है और इस वजह से खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया है।

एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ के सदस्य को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। टीम को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में शाम 6 बजे से तीन घंटे तक प्रशिक्षण भी लेना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इतने ही मैचों में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने मैच से पहले मीडिया से बात करने की अपनी पारंपरिक जिम्मेदारी रद्द कर दी है। उन्होंने यूएई के खिलाफ अपने जरूरी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, जबकि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ हाथ मिलाने का मामला लगातार गरमाता रहा।