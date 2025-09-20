ind vs pak asia cup pakistan cricket team cancel pre match press conference vs team india hire motivational speaker भारत से पंगा लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी हुए परेशान, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की; मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया, Cricket Hindi News - Hindustan
ind vs pak asia cup pakistan cricket team cancel pre match press conference vs team india hire motivational speaker

भारत से पंगा लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी हुए परेशान, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की; मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में होने वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बोर्ड ने मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 05:49 PM
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले अपनी प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। इससे पहले यूएई के खिलाफ मुकाबले में भी पाकिस्तान ने यही रवैया अपनाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 में सुपर-4 चरण का मुकाबला खेला जाएगा। इस हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। भारत की सात विकेट से जीत के बाद सूर्यकुमार और उनकी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। जिसके बाद से पाकिस्तान की टीम में काफी हलचल है और इस वजह से खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया है।

एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ के सदस्य को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। टीम को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में शाम 6 बजे से तीन घंटे तक प्रशिक्षण भी लेना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इतने ही मैचों में यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने मैच से पहले मीडिया से बात करने की अपनी पारंपरिक जिम्मेदारी रद्द कर दी है। उन्होंने यूएई के खिलाफ अपने जरूरी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया था, जबकि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ हाथ मिलाने का मामला लगातार गरमाता रहा।

भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को पाकिस्तान को हराने के बाद पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति सम्मान के रूप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था । पीसीबी ने तब मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। पीसीबी का आरोप था कि उन्होंने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया है। उनकी इस मांग को हालांकि आईसीसी ने खरीज कर दिया था। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. राहील को बुलाया है। भारत के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तान कैंप में सन्नाटा छाया हुआ है।

