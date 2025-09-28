एशिया कप फाइनल: फ्लड लाइट की वजह से जब कुछ देर के लिए रोकना पड़ा मैच

एशिया कप के फाइनल में भारत की बल्लेबाजी के दौरान मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। सोनी स्पोर्ट्स पर कॉमेंटेटर के मुताबिक फ्लड लाइट में कुछ समस्या की वजह से खेल रोकना पड़ा। उस वक्त भारतीय बल्लेबाजी का तीसरा ओवर चल रहा था।

शाहीन शाह अफरीदी भारतीय बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर फेंक रहे थे। वह 5 गेंदें डाल चुके थे। छठी गेंद की तैयारी कर रहे थे तभी शुभमन गिल ने शिकायत की कि उन्हें देखने में कुछ बाधा आ रही है। स्पाइडर कैम या हवा में किसी चीज से उन्हें व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद खेल 1-2 मिनट के लिए रोकना पड़ा।

कुछ देर रुकने के बाद जब खेल शुरू हुआ तो भारत का विकेट गिरते-गिरते बचा। अफरीदी की गेंद को गिल ने मिडविकेट की तरफ खेला और वह और तिलक वर्मा बहुत ही जोखिम भरे रन के दौड़ पड़े। वो तो गनीमत रही कि डायरेक्ट थ्रो स्टंप पर नहीं लगा नहीं तो भारत को एक और विकेट खोना पड़ता।

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान और फखर जमां की सलामी जोड़ी ने बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच में पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में 84 रन की साझेदारी हुई। फरहान ने 28 गेंद में 57 रन की पारी खेली। पाकिस्तान को दूसरा झटका 113 के स्कोर पर सैम अयूब के रूप में लगा। उसके बाद तो 33 रन के भीतर ही पूरी पाकिस्तानी टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए।