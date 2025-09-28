Ind vs Pak Asia Cup Final When the match was stopped for some time due to floodlights एशिया कप फाइनल: फ्लड लाइट की वजह से जब कुछ देर के लिए रोकना पड़ा मैच, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ind vs Pak Asia Cup Final When the match was stopped for some time due to floodlights

एशिया कप के फाइनल में भारत की बल्लेबाजी के दौरान मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। सोनी स्पोर्ट्स पर कॉमेंटेटर के मुताबिक फ्लड लाइट में कुछ समस्या की वजह से खेल रोकना पड़ा। उस वक्त भारतीय बल्लेबाजी का तीसरा ओवर चल रहा था।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 10:48 PM
शाहीन शाह अफरीदी भारतीय बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर फेंक रहे थे। वह 5 गेंदें डाल चुके थे। छठी गेंद की तैयारी कर रहे थे तभी शुभमन गिल ने शिकायत की कि उन्हें देखने में कुछ बाधा आ रही है। स्पाइडर कैम या हवा में किसी चीज से उन्हें व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद खेल 1-2 मिनट के लिए रोकना पड़ा।

कुछ देर रुकने के बाद जब खेल शुरू हुआ तो भारत का विकेट गिरते-गिरते बचा। अफरीदी की गेंद को गिल ने मिडविकेट की तरफ खेला और वह और तिलक वर्मा बहुत ही जोखिम भरे रन के दौड़ पड़े। वो तो गनीमत रही कि डायरेक्ट थ्रो स्टंप पर नहीं लगा नहीं तो भारत को एक और विकेट खोना पड़ता।

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान और फखर जमां की सलामी जोड़ी ने बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच में पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में 84 रन की साझेदारी हुई। फरहान ने 28 गेंद में 57 रन की पारी खेली। पाकिस्तान को दूसरा झटका 113 के स्कोर पर सैम अयूब के रूप में लगा। उसके बाद तो 33 रन के भीतर ही पूरी पाकिस्तानी टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए।

जीत के लिए 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर प्रचंड फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को फहीम अशरफ ने 5 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। उसके बाद आए कप्तान सूर्यकुमार यादव 5 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे ओपनर शुभमन गिल भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। 5 ओवर में भारत ने सिर्फ 25 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए।

