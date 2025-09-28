एशिया कप फाइनल: तिलक वर्मा ने दिलाई कोहली की पारी की याद, भारत को लगाया जीत का तिलक

तिलक वर्मा जब बल्लेबाजी के लिए आए तब भारत 10 रन पर 2 विकेट खोकर बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। गिल भी जल्द आउट हो गए। उसके बाद वर्मा ने सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 रन और शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट की साझेदारी में 60 रन जोड़े। दुबे के आउट होने के बाद वह भारत को जीत दिलाकर ही लौटे।

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी का शीर्ष क्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 12 रन बना पाए। 20 रन पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेली और भारत को 5 विकेट से जीत दिलाकर एशिया कप का सरताज बनाया। उनकी पारी ने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की 53 गेंद पर 82 रन की शानदार पारी की याद दिलाई।

20 रन पर तीन विकेट खोकर मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को वर्मा ने संभाला। वह एक छोर संभाले रखे। उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। सैमसन 24 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा ने शिवम दुबे के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और 41 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी के बाद वर्मा ने पांचवें विकेट के लिए भी शिवम दुबे के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। दोनों के बीच 60 रन की पार्टनरशिप हुई। दुबे 19वें ओवर की आखिरी गेंद में आउट हुए। उस समय भारत को जीत के लिए 1 ओवर में 10 रन की जरूरत थी। दुबे ने 22 गेंद में 33 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए। वर्मा और रिंकू ने 2 गेंद बाकी रहते भारत को यादगार जीत दिलाई।

वर्मा ने 53 गेंद में 69 रन की नाबाद और मैचविनिंग पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 4 शानदार छक्के जड़े। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारत को जीत का तिलक लगाया।

तिलक वर्मा जब बल्लेबाजी के लिए आए तब भारत 10 रन पर 2 विकेट खोकर बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। उन्होंने और शुभमन गिल ने तीसरे विकेट के लिए 10 रन जोड़े। गिल 10 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए आए। तिलक वर्मा और सैमसन ने चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। 77 के टीम स्कोर पर सैमसन अबरार अहमद की देंग पर साहिबजादा फरहान को कैच थमा बैठके। उन्होंने 21 गेंद में 24 रन बनाए।

सैमसन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने शिवम दुबे साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने 41 गेंद में 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके और शिवम दुबे के बीच पांचवें विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी हुई। दुबे 22 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए हैं।