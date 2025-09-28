भारत-पाकिस्तान हाईवोल्टेज मुकाबले में चरम पर होगा रोमांच, टूट सकते हैं ये रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच तनाव देखने को मिल सकता है, वहीं कुछ खिलाड़ियों की नजरें रिकॉर्ड पर भी होंगी।

भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप के इतिहास में पहली बार खिताबी मुकाबले के लिए आमने-सामने हैं। भारतीय टीम ने लगातर 6 मुकाबले जीते हैं और पाकिस्तान को दो बार रौंद भी चुकी है लेकिन फाइनल से पहले पाकिस्तान की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय टीम को अपने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में जीत मिली है, जिसके कारण टीम ने फाइनल के लिए अपनी तैयारियों को फिर से जांचा होगा। एशिया कप फाइनल में दोनों टीमें जब मैदान पर उतरेंगी तो एक बार फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है, पिछले दो मुकाबले में खिलाड़ियों के बीच काफी गहमागहमी रही है और खिताबी मुकाबले में ये अपने चरम पर पहुंच सकती है। वहीं मुकाबले के दौरान खिलाड़ी कुछ रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं।

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में पिछली तीन पारियों में अर्धशतक लगाए हैं। अगर अभिषेक शर्मा आज अर्धशतक पूरा कर लेते हैं तो वह लगातार चार टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। अभिषेक शर्मा के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर टी20 इंटरनेशनल में लगातार तीन अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। अभिषेक शर्मा पुरुष टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के करीब हैं। श्रीलंका के पथुम निसांका ने टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन (434) बनाए हैं। वहीं विराट कोहली के नाम 429 रन हैं। अगर अभिषेक 126 रन बना लेते हैं, तो वह इन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देंगे।

अभिषेक शर्मा के पास एक बहुराष्ट्रीय टी20 टूर्नामेंट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का भी मौका है। अभी ये रिकॉर्ड कोहली के नाम है, जिन्होंने 2014 में टी20 विश्व कप में 319 रन बनाए थे। अभिषेक को उन्हें पीछे छोडने के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए।

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने के काफी करीब हैं। वह टूर्नामेंट में 4 विकेट ले चुके हैं। हार्दिक को 100 विकेट पूरा करने के लिए सिर्फ दो शिकार चाहिए। अगर वह ऐसा करने में सफल होते हैं तो अर्शदीप के बाद 100 विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ भी पिछले कुछ मैचों में फॉर्म में नजर आए हैं। पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज पुरुष टी20 एशिया कप में 17 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है। अगर वह एक विकेट हासिल कर लेते हैं तो वह ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के नाम भी 17 विकेट हैं।

इन दोनों के बीच हुए 12 फाइनल मुकाबलों में से पाकिस्तान ने आठ जीते हैं। यही वह आंकड़ा है जो इस प्रतिद्वंद्विता को जीवंत और जीवंत बनाए रखता है। भारत इस मुकाबले में पूरी ताकत से उतरेगा, टूर्नामेंट में अजेय है और पाकिस्तान पर दो जीत पहले ही हासिल कर चुका है। वे एक मिशन पर लगी टीम की तरह दिख रहे हैं।

संभावित प्लेइंग इलेवन: भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती