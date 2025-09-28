सूर्यकुमार-सलमान ने साथ में नहीं खिंचवाई फोटो, एशिया कप फाइनल में भी नहीं मिलाया हाथ

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। खिताबी मुकाबले के लिए सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के साथ फोटो नहीं खिंचवाई।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले भारत और पाकिस्तान के कप्तानों के बीच तनाव एक बार फिर से देखने को मिला। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के साथ में ट्रॉफी फोटोशूट नहीं करवाया। वहीं टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फाइनल में चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं।

भारतीय और पाकिस्तान के बीच खींचतान जारी है। फाइनल के दौरान भी ये देखने को मिला। दोनों कप्तानों ने टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया। वहीं टॉस से पहले दोनों कप्तानों ने अलग-अलग ट्रॉफी के साथ फोटों खिंचवाई। टॉस के समय कप्तानों के इंटरव्यू भारत के रवि शास्त्री और पाकिस्तान के वकार युनूस ने लिये। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दो पूर्व खिलाड़ियों ने टॉस के समय इंटरव्यू किये। पाकिस्तानी टीम फाइनल में भारतीय प्रस्तोता शास्त्री से बात नहीं करना चाहती थी।

प्रसारकों से पता चला कि टूर्नामेंट में इससे पहले भारत पाकिस्तान मैचों के दौरान टॉस के समय कप्तानों से बात करने वाले शास्त्री को फाइनल में भी टॉस के बाद सूर्यकुमार और सलमान अली आगा से बात करनी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालांकि एशियाई क्रिकेट परिषद से तटस्थ प्रस्तोता की तांग की। एसीसी ने जब बीसीसीआई से संपर्क किया तो भारतीय बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि शास्त्री को हटाया नहीं जायेगा ।

बीच का रास्ता निकालने के लिये यह तय किया गया कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अपने देश के महान पूर्व तेज गेंदबाज वकार से और सूर्यकुमार पूर्व कोच रहे शास्त्री से बात करेंगे।

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार एसीसी ने उन्हें टॉस फोटो शूट के बारे में नहीं बताया था। बारबाडोस में 2024 टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम का कोई फोटो शूट नहीं हुआ था।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि पिच सख्त नजर आ रही है और विकेट खेल के लिए अच्छी है। भारतीय कप्तान ने कहा कि उनकी टीम के लिए मौक़े से अधिक महत्व इस बात का है कि वे उसी खेल को जारी रखना चाहते हैं। रिंकू सिंह और शिवम दुबे टीम में शामिल किए गए हैं। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा नहीं खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह आज का मुकाबला खेल रहे हैं।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि अब तक जो उनकी टीम ने यहां खेला है उसको देखते हुए पिच अलग नजर नहीं आ रही है और पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत ने इससे पहले लीग स्टेज में और फिर सुपर फोर में पाकिस्तान को हराया था।

टीमें :

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह